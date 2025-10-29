HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. EFE

Red Eléctrica ya ha habilitado a las primeras renovables para controlar la tensión del sistema

El grupo Redeia ganó un 4,6% menos hasta septiembre e invirtió un 50% más en redes para reforzar el sistema tras el apagón

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:42

La idea era que las renovables comenzaran a contribuir al control de la tensión del sistema eléctrico a lo largo del primer trimestre de 2026, ... pero las alteraciones de tensión que se han registrado en las últimas semanas han precipitado la decisión. Red Eléctrica (REE) anunció este miércoles que las primeras renovables que podrán contribuir al control dinámico de tensión a partir del 1 de enero ya están habilitadas. El operador solicitó un cambio en el procedimiento de operación (P.O. 7.4) a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace unos días para poder acelerar este proceso.

