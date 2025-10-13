HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Premio Nobel de Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Banco de Suecia otorga el galardón en Ciencias Económicas desde 1969

J. A. G.

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:51

Comenta

El Banco de Suecia ha otorgado el Premio Nobel de Economía a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt «por haber explicado el crecimiento económico ... impulsado por la innovación». En un comunicado, el organismo indica que la mitad del premio la entrega a Mokyr, que «supo identificar los recquisitos para el crecimiento sostenido mediante el progreso tecnológico», y, la otra mitad conjuntamente a Aghion y Howitt por «la teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  2. 2 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  3. 3 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  4. 4 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  5. 5 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  6. 6 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  7. 7

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad
  8. 8

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  9. 9 Los antiguos alumnos rinden tributo a la Politécnica de Mérida
  10. 10

    El secreto para ser centenario: «Coma de todo y ríase mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Premio Nobel de Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Premio Nobel de Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt