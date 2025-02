A apenas 24 horas de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé a conocer la decisión sobre su permanencia al frente del Ejecutivo, Luis Planas (Valencia, 1952), uno de los cinco ministros que le acompañan desde que llegó a La Moncloa en 2018, carga ... contra la forma de oposición que «intenta desalojar» a Sánchez «atacando a su familia». El titular de Agricultura desconoce cuál será la opción que tome, e insiste en que «la mayoría de la investidura sigue estando ahí» así como el proyecto político en el que Sánchez, apunta, es una «pieza fundamental».

-Pedro Sánchez, ¿debe irse, quedarse u ordenar su salida?

-Él sabe lo que tiene que hacer. Todas las decisiones que ha tomado demuestran que es una persona que sabe calibrar perfectamente las situaciones y tener una visión prospectiva de futuro muy importante. La democracia supone visiones contrastadas y tiene que haber un Gobierno que gobierne, y una oposición que se oponga. Pero esa oposición no puede dedicarse exclusivamente a intentar desalojar al que tiene en el Gobierno, tiene que hacer propuestas. Desde la moción de censura de 2018, no hemos tenido un solo respiro. Han habido una pretensión de erosión muy dura. Uno está dispuesto a pagar el precio por recibir ataques políticos, incluso aunque sean injustos. Lo que cuesta mucho es admitir que el entorno familiar de uno sea objeto de esos ataques.

-¿Pero toda esa presión justifica que el presidente tenga en vilo al país durante cinco días?

-Lo que ha hecho es una pausa en su agenda. No ha dicho que interrumpía su actividad. Quizá hace falta pararse a reflexionar. Hemos tenido un tobogán de tensiones con el proceso electoral del País Vasco, en unos días llegan las elecciones en Cataluña, después las europeas... No hay que rasgarse las vestiduras por lo que está haciendo el presidente. Hay mucha gente que tiene mucha menos tensión y se toma las cosas con más tranquilidad.

-¿Hasta qué punto puede aguantar España esta coyuntura?

-La sociedad ha demostrado que es muy madura. Me sorprende lo que pasa en el Congreso: una fuerza que niega el acuerdo y que intenta deshumanizar al adversario, como estamos viendo en el caso del PP y de Vox, me parece sinceramente que no está cumpliendo el papel que corresponde. Cuando el enfrentamiento alcanza el nivel personal y uno no es capaz de reconocer que tiene a otra persona que puede opinar de forma distinta, pero que es exactamente eso, un ser humano, tenemos un problema.

Un futuro sin Sánchez «El presidente es la pieza fundamental y él lo sabe muy bien porque es quien lidera»

-No parece que la política vaya a recorrer un camino de menor polarización. Si Sánchez se queda, puede hacerlo con una imagen más dañada de la que tenía hasta ahora con esta crisis.

-'El poder desgasta al que no lo tiene', ya lo dijo Andreotti. Y desde luego, la perspectiva de 2027 continúa estando ahí, que es cuando se acerca la siguiente oportunidad electoral. De todo lo ocurrido estos días, muestra claramente que la mayoría de la investidura continúa estando ahí. Por tanto, no quiero prejuzgar lo que el presidente del Gobierno pueda decidir y anunciar este lunes. Pero, en cualquier caso, lo que está claro es que hay un proyecto que pretende continuar adelante, del cual, evidentemente el presidente de Gobierno es una pieza fundamental. Él lo sabe muy bien, que es quien lo lidera.

-¿El Ejecutivo puede seguir adelante incluso sin Sánchez?

-El presidente es clave, quien ha impulsado este proyecto, lo ha dirigido. Él es el entrenador, el animador y evidentemente ha de seguir. Por eso, le digo a la oposición que deje cualquier esperanza con estos medios si piensa que de esa forma va a resquebrajar la estabilidad de España y lograr sus objetivos. Me recuerda al caso de las críticas contra Felipe González, en las que se llegó a rozar la estabilidad del Estado. Espero que, si es que no estamos ahí, no lleguemos ahí. Que nadie ponga en peligro su estabilidad, porque, por otra parte, sería una ausencia total de patriotismo y de servicio a nuestro país.

-La imagen exterior de Sánchez también se ve resentida.

-Yo creo que no se ve en absoluto afectada y lo único que muestra es la dificultad de la política nacional e internacional. A mí lo que me preocupa es que los que se preocupan por eso son quienes han estado permanentemente hablando mal del Gobierno fuera de España, a pesar de lo que hemos conseguido en Europa estos años.

Teresa Ribera y las elecciones europeas «Es la mejor candidata. Tiene prestigio en Europa y defiende una España moderna»

-¿Puede ser esta coyuntura un hándicap para la candidatura de Teresa Ribera a las europeas?

-Es la mejor candidata. Tiene prestigio en Europa y defiende muy bien la visión de una España moderna, integrada en Europa, de la sostenibilidad que es parte del ADN del Gobierno y su candidatura va en esa dirección.

-Pero el campo ha sido muy crítico con el alto coste de ese Pacto Verde que ella defiende.

-Desde el Gobierno hemos defendido siempre una política agrícola que sea sostenible de cara al futuro. Si alguien piensa que se puede seguir produciendo en cantidad, calidad y a precio razonable sin evitar la erosión del suelo o la pérdida de biodiversidad, se equivoca. Eso sí, la sostenibilidad pasa por ser rentable.

Movilizaciones

-¿Cree que las protestas han sido clave para que Bruselas apruebe la flexibilización de la PAC?

-Sí, la Comisión ha cambiado su punto de vista a raíz de las movilizaciones en toda Europa, ante problemas comunes como la PAC 2023-2027 que ha sido más complicada de gestionar o el impacto de la guerra de Ucrania sobre materias primas o fertilizantes.

Protestas del campo «Las plataformas son capaces de movilizar, pero no de dialogar ni de alcanzar acuerdos»

-El sector también critica las importaciones de terceros países.

-Es una reivindicación a nivel europeo. Pero tenemos que tener una visión de conjunto y saber lo que queremos. Por ejemplo, todos tenemos un periodo de producción de naranjas, pero nos hemos acostumbrado a tenerlas todo el año en nuestros lineales. Ahí deciden los productores, los supermercados y, en última instancia, el consumidor.

Productos de Marruecos

-Precisamente, acaba de llegar de Marruecos, en el foco por vender productos que, según denuncia el campo, no cumplen las mismas exigencias que aquí.

-Somos el primer socio comercial de Marruecos con más de 12.000 millones en exportaciones y buena parte agroalimentarias, que se han duplicado en los últimos cinco años. Se habla mucho de los tomates, donde en 2023 tuvimos un valor conjunto de exportaciones de 83 millones. ¿Significa que no tenemos ninguna oportunidad productiva o comercial allí? Sí, la tenemos. Pero sabemos perfectamente que en determinadas categorías.

-Pero, ¿se garantizan las condiciones en frontera?

-Por supuesto. Por eso ahora estamos defendiendo las cláusulas espejo para garantizar que si un producto está prohibido en la UE, también debería estar prohíbida su importación. Lo que no podemos hacer es cerrar nuestras fronteras, cuando somos el cuarto país exportador de la UE y el séptimo del mundo. Y eso es así porque hay una red de acuerdos comerciales internacionales. Si hablamos de en qué condiciones entran los productos que vienen de terceros, tengo que ser muy claro: no es verdad que entren sin ningún control. Producto que no cumple las condiciones fijadas por la Agencia de Seguridad Alimentaria, producto que es automáticamente detenido, devuelto o destruido.

Competencia de Marruecos «No podemos cerrar nuestras fronteras cuando somos el cuarto país más exportador de la UE»

-La ola de movilizaciones terminó con un paquete de 43 medidas que solo ha firmado parte del sector. ¿Cómo puede afectar esta división en el campo?

-En las protestas vimos la aparición de las plataformas, un mecanismo que es capaz de movilizar, pero no de dialogar y llegar a acuerdos con las organizaciones públicas. Han sido un factor de desestabilización de las propias organizaciones agrarias. Nosotros escuchamos, negociamos e hicimos nuestra propuesta. La próxima semana hay mesa de seguimiento y la puerta continúa abierta para quienes no han suscrito el acuerdo (Asaja y COAG).

-¿Tendrá ahora representatividad Unión de Uniones, que sí ha firmado las medidas?

Es una organización que ocupa un espacio importante en las comunidades autónomas y en su interlocución. Para mí, la clave no es excluir, sino incluir a todos los que puedan trasladar las voces de agricultores y ganaderos.

Cesta de la compra

«Hay hasta 20 eslabones que suman costes a los alimentos desde el campo»

Sequía, competencia desleal, avalancha regulatoria... son muchos los factores que han sustentado las recientes protestas del campo y que han sacado a la luz los elevados costes que, además de mermar la rentabilidad de las explotaciones, llevan más de dos años tensionando los precios de los alimentos.

Coste del aceite «Este año, la cosecha debería ser superior y eso influye en la fijación de precios»

-Los agricultores siguen quejándose de las ventas a pérdidas. ¿Hasta qué punto es eficaz la cadena alimentaria?

-La cadena alimentaria es mucho más compleja de lo que pensamos. El producto que se recoge a pie de campo nada tiene que ver con lo que compramos al final. Pasa por procesos de manipulación, limpieza, preparado, empaquetado, traslado, conservación, etc. En ese camino intervienen más de 20 eslabones, así que la diferencia entre lo que se paga a pie de campo y lo que paga el ciudadano, efectivamente, es grande. La clave es que cada eslabón genere valor, que no perciba un precio por debajo del coste de producción y que todo ese proceso de formación de precios sea transparente.

-Pero, ¿cómo es posible que un tomate que produce un agricultor a un coste, duplique su precio al consumidor en el supermercado?

-El debate sobre si la alimentación es barata o cara es erróneo. Los alimentos cuestan lo que cuesta producirlos y que lleguen al consumidor. Hace 65 años, la alimentación suponía el 50% del gasto de una familia media española y ahora la media es el 15%, según el INE, aunque en un hogar con un salario mínimo puede superar el 22%. Eso significa que el valor de la alimentación es grande, pero ha disminuido dentro de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

-El aceite se ha convertido en un producto de lujo en la cesta de la compra. ¿Cuándo habrá moderación de precios?

-Los precios han subido porque la floración del pasado año se vio afectada por las altas temperaturas. Este año ha sido más favorable y, en condiciones normales, la cosecha debería ser superior. Eso influye en la fijación de precios, pero todavía es pronto y hay que ser muy cautos... será algo que veremos en otoño.