Un experto financiero advierte: «El sistema de pensiones no garantiza jubilación a los jóvenes»

D.H. Miércoles, 16 de julio 2025, 09:10

Después de que la Seguridad Social haya confirmado cómo, a partir de 2026, cambiará para siempre la forma en la que cobras tu pensión, un asesor financiero advierte que el sistema actual no garantiza la jubilación para los jóvenes, especialmente para los 'millennials'. Carlos Pareja, asesor financiero y divulgador en redes sociales, ha respondido a unas declaraciones recientes de Elma Saiz, Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el programa 'Todo es mentira' de Risto Mejide, donde el presentador confiesa tener la sensación de que «soy de las últimas generaciones que va a poder cobrar su pensión». La ministra defiende que «esto no es así», sin embargo el experto financiero no ha dudado en analizar el funcionamiento actual del sistema de pensiones y qué podemos esperar del futuro.

«Piensa en el sistema de pensiones como una hucha gigante donde todos echamos dinero cada mes. Pero aquí está el punto clave: no es tu hucha. De hecho, no hay nada guardado para ti. Lo que pones hoy se lo lleva directamente el jubilado de ahora» Así resume este asesor financiero cómo funciona realmente la Seguridad Social.

Cada mes, explica, «el motor de esta hucha son las cotizaciones sociales», es decir, lo que trabajadores y empresas aportan. La Seguridad Social lo reparte entre los pensionistas actuales, por eso, «este sistema depende de dos cosas clave: que haya suficientes trabajadores cotizando y que el número de pensionistas no se dispare».

Pero plantea un problema: «¿Tendremos los millennials como yo pensión dentro de 30 años? Spoiler, no lo creo» Para entenderlo, pone cifras sobre la mesa: «En 1950, en España había 8 trabajadores por cada jubilado. Hoy hay 2,44» Y la tendencia, asegura, va a peor: «Ahora mismo, más del 20% de la población son jubilados y casi el 15% están a menos de 20 años de jubilarse».

Explica que la longevidad agrava la ecuación: «En 1970 la esperanza de vida era de 72 años. Hoy cobran durante 20 años de media» Por eso, «un pensionista recibe un 62% más de lo que ha cotizado». Además, advierte: «En España hemos pasado de pagar 58.000 millones en pensiones a más de 200.000 millones en 25 años. Esto es un aumento del 244%».

Para cuadrar cuentas, apunta, desde 2010 hay déficit: «En 2017 se cubrió parte del déficit con deuda». Y asegura que el futuro pinta más difícil: «En 2024 había unos 9,9 millones de residentes de 65 años o más. Para 2050 se espera que sean unos 16,6 millones», alerta.

«España avanza a que en 25 años tengamos casi un jubilado por cada dos personas en edad activa», continúa señalando, mientras tanto, explica, algunos políticos insisten en que «estamos con un sistema más fuerte que nunca», pero «a día de hoy, el balance se sitúa en un déficit de 532.000 millones de euros».

¿Soluciones? El experto plantea que «la primera medida es retrasar la edad de jubilación. España ya ha subido la edad legal a 67 años para 2027» Otra, asegura, es impulsar la inmigración, «pero el Banco de España advierte que no será suficiente». También señala que se pueden subir impuestos o tocar la cuantía de las pensiones, pero, apunta el experto, «esto es el Voldemort de los políticos».

Venga va, que ahora te explico yo aquí rápidamente por que NO vas a tener pensión y por qué te va a tocar trabajar hasta los 71 pic.twitter.com/RsaMJ3FtHO — Carlos Pareja (@Carlos_Pareja27) July 10, 2025

Su mensaje final es claro: «No todo son malas noticias. Aunque el panorama parezca desolador, hay algo que sí está en tus manos. Tu plan financiero. No dejes la responsabilidad de tu vida en manos de los demás. Necesitamos un plan B: ahorro e inversión».

Y deja un ejemplo: «Si ahorras 400 euros al mes durante 25 años con un interés del 7%, pueden convertirse en más de 324.000 euros. No se trata de tener mucho dinero, sino de empezar con lo que tengas y hacerlo crecer». «Tú decides: o dejas el futuro en manos de los políticos o empiezas a construir el tuyo desde ya», termina diciendo.