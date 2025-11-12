HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Devolución del IRPF de mutualistas fallecidos: así pueden reclamar sus herederos

Esta medida ha surgido tras una nueva sentencia del Tribunal Supremo

Judith Rueda

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:57

Comenta

El Tribunal Supremoha reconocido en una Sentencia a los pensionistas que cotizaron a las Mutualidades Laborales entre 1967 y 1978. Esta nueva sentencencia se ha incluido en la la Ley 5/2025 y entró en vigor el pasado julio. Esto genera una reducción fiscal del 25% en la tributación de su pensión, por lo que solo tendrán que tributar un 75% de la misma.

Si estas personas eran mutualistas antes de 1967, según expertos del BBVA, su reducción podría alcanzar el 100%. Esto implica que esta parte de la pensión no tributaría, ya que las aportaciones a las mutualidades durante esos años no era posible tramitar su reducción en IRPF. Antes de terminar este año se debe completar la devolución total del IRPF que estaba propuesta para ser abonada a estos mutualistas entre los años 2025 y 2028.

Cómo solicitar la devolución paso a paso

Los herederos legales podrán reclamar esta devolución en caso de que el mutualista haya fallecido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025. Si el sucesor de este mutualista fallecido estaba dado de alta en el registro de sucesores podrá reclamar esta devolución del IRPF.

Según expertos del BBVA, la manera correcta de solicitarlo es mediante el uso del formulario de pensionista y de los siguientes documentos:

  • Certificado de defunción del mutualista

  • Libro de familia o registro electrónico acreditativo de la situación familiar

  • Testamento

  • Certificado de actos de última voluntad

  • Escritura de aceptación y adjudicación de herencia en caso de que la hubiera

  • Apoderamiento o representación de todos los herederos a favor de uno de ellos

Actualmente tan solo el 16,5% de los solicitantes han podido cobrar el 100% del IRP, debido a los retrasos en los pagos, que se están realizando de manera fraccionada. Esto ha generado que casi un 60% de los beneficiarios no hayan cobrado ningún año según datos del BBVA. Además, tan solo un 24,27% ha cobrado entre uno a tres años de los reclamados, del 2019 al 2022, pero no la han recibido completa todavía.

