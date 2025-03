La opa de BBVA sobre Banco Sabadell, el primer reto del nuevo presidente de la CNMV

La primera patata caliente que tendrá en su mesa el nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, pasa ... por la opa hostil lanzada por BBVA a Banco Sabadell el pasado mes de mayo, y cuya resolución se está prolongando a lo largo del tiempo mucho más de lo esperado por la entidad presidida por Carlos Torres. El organismo bursátil tiene que pronunciarse sobre el folleto que BBVA ha presentado sobre Sabadell, donde se incorporan todas las condiciones económicas, financieras y legales que marcarán la integración si finalmente sale adelante.

El predecesor de San Basilio en el cargo, el aún presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ya dejó claro hace pocos días que el organismo no se pronunciará sobre la operación al menos hasta que la Comisión Nacinoal de los Mercados y de la Competencia (CNMC) no se pronuncie ante el análisis exahustivo que está realizando. «Teniendo en cuenta que es una opa de canje, no hay un pago de efectivo y que ha pasado a fase 2, lo más apropiado es aprobar la opa una vez que se conozcan las condiciones de competencia». Es decir, hasta que Competencia fije sus condiciones, la CNMV no dará luz verde al folleto informativo.

La posible solapación de los pronunciamientos de la CNMV y la CNMC era una de las dudas que planeaban en el calendario de la opa y podría provocar distorsiones de cara a la votación que tienen que realizar los accionistas de Sabadell para pronunciarse sobre la operación. Porque si el organismo bursátil ofrecía su veredicto antes que el de competencia, los propietarios de la entidad catalana deberían votar sin saber en qué condiciones la CNMC validaría la fusión, sobre todo en lo relacionado con el cierre de oficinas, impacto en el crédito e incluso venta de alguna parte de su negocio.

San Basilio comandará esta labor con parte del trabajo hecho hasta ahora. «El folleto está muy avanzado pero cabe la posibilidad de que haya que incorporar nuevos elementos», señalaba Buenaventura durante la presentación del informe Análisis de la OCDE del mercado de capitales de España 2024.

A la espera de que se desarrollen todos esos trabajos, dos de los principales directivos de ambas entidades han vuelto a coincidir este martes en un foro financiero en el que ambos grupos han mantenido sus posiciones sobre la opa. El 'country manager' de BBVA en España, Peio Belausteguigoita, ha explicado que la operación con Banco Sabadell tiene un gran potencial de creación de valor. «Tener bancos más grandes y sólidos es bueno para los clientes, accionistas y empleados», ha señalado. Asimismo, ha destacado que la integración creará una entidad con mayor «capacidad para ofrecer mejores productos y servicios a los clientes». Por su parte, el director general de negocio de Banco Sabadell, Carlos Ventura, ha apoyado una futura unión bancaria europea, y ha considerado que en España cada entidad debe implementar su estrategia y que «hay espacio para todos».«Lo que no debemos olvidar es cómo es el mercado. En España es un mercado de pymes. Por tanto, la banca muy grande igual se olvida de algunos segmentos», ha apuntado.

Criptoactivos, inteligencia artificial y ecopostureo

Más allá de la cuestión vinculada a la opa de BBVA al Sabadell, el mandato del nuevo presidente de la CNMV vendrá marcado por prioridades como el impacto de la inteligencia artificial en los mercados y los inversores, los criptoactivos y la supervisión de la información en materia de sostenibilidad para evitar el ecopostureo (lo que se denomina como 'greenwashing').

En su actual Plan de Actividades, que sigue en vigor, el organismo había puesto el foco sobre la revolución que supone la inteligencia artificial en el mundo de la inversión. La CNMV quiere estudiar la aplicación de la IA generativa en los servicios de inversión.

El supervisor también ha señalado los criptoactivos como una prioridad para 2024, debido a la entrada en vigor del Reglamento Mica, que busca regular la emisión de estos activos y las entidades que ofrecen servicios de ellos. A pesar de esta regulación, el organismo siempre ha advertido de que los criptoactivos seguirán siendo activos de riesgo para los inversores.

La institución tiene como otra de las prioridades las finanzas sostenibles. Ante la mayor conciencia climática de la sociedad, las gestoras han lanzado multitud de fondos de inversión clasificándolos como sostenibles. Sin embargo, a veces algunos productos no son tan verdes como dicen ser. Por eso, el organismo también ha puesto la mirada sobre los productos que promocionen características ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para evitar situaciones de ecopostureo o greenwashing.