La oferta de viviendas en venta se reduce en España: así está el mercado en Extremadura La oferta de viviendas en España cae un 39% desde 2019, mientras Extremadura mantiene un mercado más estable

La oferta de viviendas en venta en España ha registrado una caída del 39% desde su máximo histórico, alcanzado en el segundo trimestre de 2019, según un estudio publicado por Idealista. Este descenso refleja las crecientes tensiones entre la demanda y la disponibilidad de inmuebles en el mercado de compraventa.

La reducción ha sido generalizada en casi todas las provincias y capitales españolas, aunque con distinta intensidad. En 45 de las 52 capitales del país, la oferta disponible se ha reducido a la mitad o más. Valencia lidera la caída con un 78%, seguida de Segovia y A Coruña (77%), Cuenca, Santander y Bilbao (75%) y Santa Cruz de Tenerife (74%). Por debajo del 50% se encuentran Barcelona (47%) y Málaga (45%). Entre las capitales donde la caída ha sido menor destacan Jaén (29%), Cáceres (33%) y Granada (41%).

Los máximos históricos de oferta se alcanzaron en distintos momentos entre 2015 y 2022 según la ciudad, siendo 2019 el año clave para gran parte del país.

La situación del mercado inmobiliario en Badajoz y Cáceres

En Extremadura, el descenso de la oferta de viviendas también ha sido relevante, aunque con menor intensidad que en otras regiones.

En la provincia de Badajoz, el stock disponible ha disminuido un 34% desde su máximo histórico, mientras que en la provincia de Cáceres la reducción alcanza el 20%.

Por capitales, Badajoz registra una caída del 52% y Cáceres del 33%, cifras que reflejan la tendencia nacional pero que mantienen un mercado atractivo para la compra, con menor saturación que en otras grandes ciudades españolas.

Temas

España

Badajoz

Extremadura