El tirón de Inditex lleva al Ibex a nuevos máximos por encima de los 16.700 puntos

Suma y sigue. Lejos de poner fin al ciclo alcista que ha despertado las alarmas en torno a cierta sobrevaloración del mercado, el Ibex-35 ... pone rumbo a nuevos máximos históricos. Y lo hace de la mano de Inditex que, tras batir previsiones con sus resultados -con un tercer trimestre fiscal mucho mejor de lo esperado- se dispara un 9% reafirmando su poder como primera cotizada de España, con una capitalización de más de 165.000 millones de euros.

Con su enorme peso en el mercado, el gigante textil es el principal empuje del selectivo español, que sube un 1,5% y rebasa por primera vez en su historia los 16.700 puntos. Aunque habrá que esperar al cierre de la sesión para comprobar si finalmente se alcanza un nuevo récord, los inversores parecen dispuestos a mantener las compras pese a los niveles actuales. El Ibex suma, de hecho, ocho sesiones consecutivas de subidas. Y más de un 42% de revalorización en el año, siendo la mejor bolsa no solo de Europa, sino también en el top de los mercados mundiales.

A estos nuevos niveles también contribuye, sin duda, la perspectiva de una nueva bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), en EE UU en su reunión de la próxima semana. Una probabilidad que en apenas unos días ha pasado de estar por debajo del 50% del consenso del mercado a acercarse a casi el 90%, también por las informaciones que apuntan a que Donald Trump ya tiene decidido que Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, será el sustituto de Jerome Powell al frente del organismo.

¿Qué significa esto? «Para empezar, probablemente inclinaría la balanza hacia una Fed más moderada (dovish), dado que se considera que el asesor económico de la Casa Blanca está totalmente alineado con el deseo del presidente de reducir los tipos de interés oficiales», explica Benoit Anne, de MFS IM.

«Si bien ya se han descontado muchas bajadas de tipos (cuatro durante el próximo año), es probable que una Fed más moderada satisfaga las expectativas del mercado», añade el experto. En todo caso, también hay un lado negativo en este escenario. «El nombramiento de Hassett acentuaría las preocupaciones sobre los persistentes ataques a la independencia de la Fed, lo que, en un caso extremo, podría socavar gravemente la confianza de los inversores globales», apuntan los expertos.