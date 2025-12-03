HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El tirón de Inditex lleva al Ibex a nuevos máximos por encima de los 16.700 puntos

Los inversores fantasean con una nueva bajada de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) en EE UU

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:04

Comenta

Suma y sigue. Lejos de poner fin al ciclo alcista que ha despertado las alarmas en torno a cierta sobrevaloración del mercado, el Ibex-35 ... pone rumbo a nuevos máximos históricos. Y lo hace de la mano de Inditex que, tras batir previsiones con sus resultados -con un tercer trimestre fiscal mucho mejor de lo esperado- se dispara un 9% reafirmando su poder como primera cotizada de España, con una capitalización de más de 165.000 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  3. 3 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  4. 4 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  5. 5 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  6. 6 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  7. 7

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz
  8. 8

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  9. 9

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  10. 10 Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El tirón de Inditex lleva al Ibex a nuevos máximos por encima de los 16.700 puntos

El tirón de Inditex lleva al Ibex a nuevos máximos por encima de los 16.700 puntos