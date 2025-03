El nuevo presidente de la CNMV ve «razonable» esperar a Competencia para aprobar la opa de BBVA y Sabadell

El candidato a presidir la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, cree que es «razonable» la decisión que ha tomado el ... organismo de esperar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para aprobar el folleto de la opa que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell. En su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, que está evaluando la idoneidad de su candidatura como presidente de la CNMV y la de Paloma Marín como vicepresidenta del supervisor, San Basilio ha señalado que actualmente «no está condiciones» de opinar sobre operaciones como la de la operación sobre Sabadell.

La de la opa es la primera patata caliente que tendrá en su mesa el nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque su resolución se está prolongando a lo largo del tiempo mucho más de lo esperado por la entidad presidida por Carlos Torres. El organismo bursátil tiene que pronunciarse sobre el folleto (un extenso documento con todas las condiciones de la operación) que BBVA ha presentado sobre Sabadell, donde se incorporan todas las líneas económicas, financieras y legales que marcarán la integración si finalmente sale adelante.

El predecesor de San Basilio en el cargo, el aún presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ya dejó claro hace pocos días que el organismo no se pronunciará sobre la operación al menos hasta que la Comisión Nacinoal de los Mercados y de la Competencia (CNMC) no se pronuncie ante el análisis exahustivo que está realizando. «Teniendo en cuenta que es una opa de canje, no hay un pago de efectivo y que ha pasado a fase 2, lo más apropiado es aprobar la opa una vez que se conozcan las condiciones de competencia». Es decir, hasta que Competencia fije sus condiciones, la CNMV no dará luz verde al folleto informativo.

San Basilio ha afirmado ante los diputados que la decisión de que la CNMV espere a que concluya la fase 2 del análisis que la CNMC está haciendo de la OPA de BBVA le parece «razonable» para conocer con más detalles las condiciones finales, teniendo en cuenta que se trata de una operación de canje de acciones.

La posible solapación de los pronunciamientos de la CNMV y la CNMC era una de las dudas que planeaban en el calendario de la opa y podría provocar distorsiones de cara a la votación que tienen que realizar los accionistas de Sabadell para pronunciarse sobre la operación. Porque si el organismo bursátil ofrecía su veredicto antes que el de competencia, los propietarios de la entidad catalana deberían votar sin saber en qué condiciones la CNMC validaría la fusión, sobre todo en lo relacionado con el cierre de oficinas, impacto en el crédito e incluso venta de alguna parte de su negocio.

Ha apuntado, además, su compromiso de actuar con la «máxima independencia» siguiendo los criterios de la CNMV y de su marco regulatorio, al tiempo que ha trasladado su intención de colaborar todo lo que pueda con la Comisión de Economía del Congreso, como han hecho sus predecesores en el cargo. «Me parece fundamental la colaboración desde el punto de vista de transparencia, compartir inquietudes y también agilizar el proceso legislativo», ha dicho.

Ha señalado que la colaboración con el Parlamento es «fundamental» desde un punto de vista de transparencia y para agilizar las iniciativas legislativas que vayan encaminadas a mejorar la protección del inversor minorista y la canalización de recursos a emprendedores.

También ha defendido el proyecto de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero al afirmar que «tiene sentido» el reforzar las vías de reclamación de los clientes con un mecanismo extrajudicial, si bien ha pedido que esto no se solape con los actuales mecanismos ni supervisores, al tiempo que ha recalcado que la protección del inversor minorista seguirá siendo una labor de la CNMV.

Por su parte, la candidata a vicepresidenta de la CNMV, Paloma Marín, ha destacado al respecto que si, finalmente sale adelante el nuevo organismo, su mayor preocupación sera «asegurar una coordinación excelente» entre todas las autoridades de supervisión debido a su capacidad de generar «doctrina de conducta».

Por último, entre otras cuestiones, ha defendido la labor que la CNMV ha realizado hasta ahora para alertar del riesgo de invertir en criptoactivos y ha señalado que no prevé una «avalancha» de instituciones que se inscriban para ser activas en el mercado de 'criptos', a raíz de la legislación europea MiCA --cuya entrada en vigor se producirá a finales de este 2024--, sino que se tratará de una «digestión controlada» de estas instituciones.

Al respecto, Marín ha asegurado que la CNMV continuará con sus labores de «vigilancia estrecha» de la evolución del mercado de criptoactivos y de si es necesario hacer ajustes.