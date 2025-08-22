El Ibex cierra en máximos desde 2007 tras sumar un 0,8% en su tercera semana de subidas
Las bolsas reaccionan positivamente al anuncio del presidente de la Reserva Federal de inminentes bajadas de los tipos de interés en EE UU
E. Martínez
Madrid
Viernes, 22 de agosto 2025, 17:57
Las bolsas europeas reaccionaron muy positivamente a las palabras del presidente de la Fed después de que se haya abierto la puerta a un ... recorte de los tipos de interés que impulse la economía. En España el Ibex cerró su tercera semana consecutiva de subidas y toca máximos de 2007. El selectivo español se revalorizó un 0,8% más este viernes hasta rozar los 15.400 puntos.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
