HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jerome Powell asiste al simposio económico de Jackson Hole. Reuters

Powell abre la puerta a bajar tipos ante los aranceles y el enfriamiento laboral

El presidente de la Reserva Federal advierte de que los aranceles impulsan la inflación

C. P. S.

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:24

La Reserva Federal se ha mostrado a favor de bajar los tipos de interés pese a las presiones del presidente Donald Trump. Jerome Powell, presidente ... de la Fed, aseguró este viernes que los aranceles elevan la inflacion y suponen un enfriamiento del mercado laboral, lo que da alas a su argumentos a favor de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Esta bajada de tipos sería la primera del banco central desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja
  2. 2 Siete investigados en Badajoz por alterar pruebas durante la detección de tuberculosis bovina
  3. 3 Una calle de Extremadura se cuela entre las más caras de España para comprar vivienda
  4. 4 Herido grave un joven de 22 años tras sufrir una caída con un patinete en Badajoz
  5. 5 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  6. 6 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  7. 7 Cinco platos que creías típicos de toda España, pero son de Extremadura
  8. 8 El origen del incendio en Casas de Don Pedro tuvo lugar en el interior de una planta fotovoltaica
  9. 9 Cuatro mujeres heridas en un choque entre dos vehículos en Esparragalejo
  10. 10 Un árbol se desploma sobre un hombre en el paseo de Cánovas de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Powell abre la puerta a bajar tipos ante los aranceles y el enfriamiento laboral

Powell abre la puerta a bajar tipos ante los aranceles y el enfriamiento laboral