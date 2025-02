El bitcóin rompe máximos en 75.000 dólares tras la victoria de Trump

'Criptoeuforia'. Así se puede definir la reacción del bitcóin y de otras criptomonedas tras confirmarse la contundente victoria de Donald Trump en las elecciones de EE UU. El firme apoyo mostrado por el candidato republicano a este mercado durante la campaña y su apuesta ... por una regulación flexible que favorezca al sector ha disparado la cotización de bitcóin casi un 10% a primera hora, llevando a la moneda virtual a máximos históricos por encima de los 75.000 dólares.

Los analistas coinciden en el claro enfoque «pro-bitcoin» del candidato, así como de una mayor apertura hacia la innovación financiera, beneficiará a este mercado. Y eso que los inicios de Trump con el sector cripto no fue un camino de rosas. Ni mucho menos. El próximo inquilino de la Casa Blanca, de hecho, llegó a calificar en 2021 a la moneda como una «estafa contra el dólar».

Pero su giro fue radical en plena carrera presidencial. El motivo parece evidente. «El sector cripto ha alcanzado niveles sin precedentes de conciencia pública y propiedad; es un bloque electoral influyente y motivado, al que los políticos no quieren renunciar», explica Javier Molina, analista de la plataforma de inversiones eToro. «El 40% de los adultos en EE UU posee criptomonedas, un 30% más que en 2023, unos 93 millones de personas, según security.org», añade.

No solo se trata de la búsqueda de votantes. También de la financiación en campaña, donde Elon Musk -firme defensor de las criptomonedas- ha sido clave para Trump, convirtiéndose en uno de sus principales benefactores y, de hecho, con un posible cargo en el gobierno de Trump.

De hecho, otra de las criptos más populares y ligada al propio Musk, el dogecoin, también se revalorizaba con fuerza este miércoles, un 18%. Como también lo hacen sus empresas cotizadas, con fuertes subidas en Bolsa tras conocerse la noticia.

Es el caso de Tesla, fundada por Musk, que supera el 12% de subidas en Wall Street. El empresario ha sido uno de los primeros en publicar un mensaje a los votantes a través de la red social 'X', de la que también es dueño. «América is a nation of builders. Soon, you will be free to build» («América es una nación de constructores. Pronto, tendrás la libertad de construir»), expresó.

También las acciones de Trump Media, la empresa de comunicación de la que es dueño el líder republicano, sube más de un 30% en los futuros de Wall Street.