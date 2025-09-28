HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?
Dos jubilados descansan en un banco EP

¡Vejez, divino tesoro!

Mientras los jubilados en España tienen una renta que es un 6,4% superior a la media europea, los trabajadores jóvenes perciben un 7,3% menos que sus homólogos de la UE

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:22

Hace ya mucho tiempo que la lucha de clases perdió su dramatismo. Hoy es muy difícil encontrar grandes masas de trabajadores enfrentados violentamente al capital ... y son muy pocos los que realizan trabajos repetitivos en masa. Trate usted de crear un sindicato en un grupo de trabajadores nómadas digitales y verá lo difícil que resulta sumar intereses homogéneos y encontrar reclamaciones comunes. Mucho más fácil resulta encontrar capas de la sociedad en donde los intereses, las ventajas y las exigencias se ordenan por edades. Basta con hacer unos números para comprobar que los presupuestos del Estado discriminan a los jóvenes y premian a los mayores. La sanidad y las pensiones reciben hoy mucho más dinero que la educación y la vivienda, de tal manera que la fuerza electoral de los ciudadanos de más edad se impone con facilidad.

