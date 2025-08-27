Las hipotecas se disparan un 25% en el primer semestre del año pese a la subida de precios
La vivienda sube de precio en todas las comunidades autónomas por lo que siete de cada diez españoles prefiere comprar a alquilar
Madrid
Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:43
La vivienda no deja de subir y ya se sitúa como principal preocupación de los españoles, según el CIS. Los precios están al alza, ... pero también el número de compraventas. Los datos oficiales más recientes son los que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se refleja que en la primera mitad del año el número de hipotecas para la compra de vivienda se ha disparado un 25% respecto a 2024, con subidas del 43% en el capital prestado por los bancos y del 14% en el importe medio de los créditos concedidos, a causa de la subida de precios.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.