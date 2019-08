Alberto Cano, Director Pymes BBVA España «Gracias a la tecnología cualquier pyme puede competir con empresas de tamaño superior» Alberto Cano es director de pymes en BBVA España. / HOY Horizonte BBVA REDACCIÓN Domingo, 11 agosto 2019, 05:02

Desde su fundación, allá por mediados del siglo XIX, la entidad BBVA siempre ha estado comprometida con las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas. De hecho, tiene una sección específica para ellas, que dirige Alberto Cano (Oviedo, 1974).

Cano y su equipo trabajan cada día para ofrecer a las pymes, que conforman el 99% del tejido empresarial en España, las mejores soluciones y además, ayudarlas a tomar las mejores decisiones para su crecimiento.

–¿La preocupación principal de las pymes españolas sigue siendo la financiación?

–No cabe duda que lo que quiere una pyme es tranquilidad, y esa tranquilidad lo asocia en gran parte a la financiación. Cuando afronta un nuevo proyecto o tiene una dificultad, necesita saber que puede tener el respaldo que necesita. Por ello, en BBVA hemos evolucionado en la forma que damos solución a esa necesidad. El modelo tradicional daba lugar a procesos muy largos, donde la intranquilidad era máxima para el cliente, que en muchas ocasiones dejaba de abordar proyectos al no tener asegurado el respaldo financiero. Gracias al big data, hemos conseguido darle la vuelta, ahora somos capaces de ofrecer límites de crédito a empresas –clientes y no clientes– incluso antes de que haya una petición. Esto nos permite decirles a las pymes que BBVA está dispuesto a acompañarles en sus proyectos con una determinada financiación a corto y una determinada financiación a largo. Este es un paso que no ha dado ninguna entidad financiera en España y que ha sido posible gracias a nuestro proceso de transformación. En cifras, ponemos a disposición de 200.000 empresas límites de crédito por más de 35.000 millones euros. Sin embargo, cada vez más, las pymes son más conscientes de que crecer haciendo lo mismo es muy complicado. Para crecer hay que transformarse, y eso es mucho más que digitalizarse, hay que estar permanentemente pensando en cómo dar un mejor servicio a nuestros clientes, porque si nosotros no lo hacemos lo harán otros. Y en este camino hay una buena noticia, la transformación no solo está al alcance de las grandes empresas, ahora cualquier pyme puede disponer de herramientas, prácticamente gratuitas, que le permiten hacer cosas muy similares a las que hacen las grandes corporaciones. La nuevas tecnologías como el big data, la inteligencia artificial o el procesamiento de datos, han democratizado el uso de la tecnología. La transformación ya no es una opción, es una necesidad y una oportunidad para crecer.

–Entonces, ¿estáis detectando otras necesidades más allá de la financiación?

–Además de la financiación, hay otra petición muy común en todos los empresarios. Cuando hablamos con ellos, todos coinciden en que lo que necesitan es tiempo para gestionar su empresa. En una pequeña empresa una misma persona tiene multitud de funciones y el empresario no puede dedicar el tiempo que le gustaría a lo realmente importante, gestionar sus clientes y hacer crecer su empresa. Un reciente estudio de McKinsey indicaba que más del 50% del tiempo de los empresarios estaba dedicado a tareas administrativas, entendidas como obligaciones fiscales, pagos, facturas o gestiones bancarias. Al final, las pymes demandan lo mismo que un particular, disponer de herramientas sencillas, fáciles de usar, que les agilicen el día a día y que les ayuden a tomar decisiones con la máxima información. Hace un año creamos la Factoría de Transformación, compuesta por un equipo multidisciplinar de 300 profesionales y capaz de poner en manos de sus clientes productos novedosos con plazos de entrega muy cortos. En BBVA tenemos muchas soluciones que ayudan a nuestros clientes a reducir sus tiempos de gestión. Un ejemplo claro lo tenemos en el mundo de la financiación, con Click&Pay las empresas pueden hacer disposiciones sobre un límite específico para cubrir sus necesidades de circulante más habituales. En la actualidad, cerca del 90% del total de disposiciones ya son digitales. Además, hemos sido la primera entidad financiera en lanzar un agregador inteligente para empresas. Con BBVA One View, las empresas pueden ahorrar una media de dos horas diarias en la gestión de su tesorería al poder controlar todas sus cuentas nacionales, cuentas de crédito, préstamos y tarjetas en un mismo sitio, en tiempo real, y a través de cualquier dispositivo. Desde su lanzamiento, más de 80.000 pymes ya se han dado de alta en este servicio.

Digitalización

–Los consumidores de hoy demandan tener todo en el móvil, ¿las pymes están preparadas para hacer frente a estas nuevas formas de consumo?

–En lo referente a la transformación digital, existen muchos casos de éxito en pymes. Pero si miramos el global, las pymes españolas se encuentran bastante rezagadas en los procesos más avanzados de digitalización. Por poner algún dato, algunos estudios señalan que solo el 5% de las empresas de menos de 10 empleados permiten hacer pedidos o reservas online. Nuestro reto es ver cómo trasladamos a las pymes, que en ocasiones son negocios muy pequeños, que la transformación es una necesidad. La preocupación está en la cabeza de todos y cada uno de los empresarios con los que hablamos, lo que no está tanto en la cabeza es que piensen que ellos pueden hacerlo también. Tenemos que ser capaces de trasladarles que, gracias a la tecnología, cualquier pyme tiene capacidad para competir con empresas de tamaño superior y debemos mostrarles el camino para hacerlo.

–Os acaban de reconocer por tercer año consecutivo como la mejor banca móvil de Europa ¿sois también líderes en banca móvil para empresas?

–Nuestros clientes cada vez más demandan tener todo en el móvil. El uso del móvil en pymes ha pasado de ser residual y sobre todo de consulta, a crecer a tasas anuales de más del 25%. La app para empresas, BBVA Net Cash, es una de las más valoradas del mercado porque permite, desde el smartphone, realizar gestiones tales como firmar una orden pendiente, disponer de un préstamo o consultar el estado de las cuentas. Además, las pymes tienen a su disposición un gestor especializado que les puede atender de manera remota. El cliente puede hacer cualquier gestión sin desplazarse a la oficina y sin renunciar al trato personalizado de su gestor. La combinación de ambos mundos, el digital y el humano, hacen imbatible nuestra app para empresas y permite que las pymes tengan más tiempo para hacer crecer su negocio.

–¿En qué nuevos desarrollos estáis trabajando para las pymes?

–Tenemos muchas soluciones para ayudar en el día a día de las empresas, pero queremos ir más allá, y ayudarles también a que se anticipen a sus necesidades y tomen mejores decisiones financieras según su contexto y situación concreta. En este sentido, juega un papel muy relevante el gestor. Nuestros planes pasan por combinar la labor de asesoramiento del gestor con el mundo digital para ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones para que su negocio crezca de manera sostenible.