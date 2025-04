El Gobierno elimina el IVA del aceite de oliva a partir del 1 de julio

Edurne Martínez Madrid Viernes, 21 de junio 2024, 08:26 | Actualizado 17:51h. Comenta Compartir

Los precios del aceite de oliva están disparados desde hace meses y el Gobierno ha decidido aprobar en el próximo Consejo de Ministros la rebaja del IVA de este producto del 5% actual al 0%, según confirman a este periódico fuentes de Hacienda. El precio del aceite de oliva ha subido un 200% desde enero de 2021, es decir, ha triplicado su coste en los lineales de los supermercados, con precios medios unos 9 euros el litro.

Desde el gabinete dirigido por María Jesús Montero aseguran que a partir de este momento, y de forma definitiva, el aceite de oliva pasará a considerarse bien de primera necesidad (como el pan, los huevos, las verduras o las frutas) y, por tanto, se aplicará sobre él el tipo de IVA superreducido, que habitualmente es del 4% pero que con el paquete de medidas anticrisis está al 0%. Esta bonificación a los alimentos básicos decae el próximo 30 de junio, pero el presidente del Gobierno anunció recientemente que llevarán al Congreso la propuesta para su extensión el resto del año dado que la inflación de los alimentos sigue siendo elevada.

La medida, adelantada por la Cadena Ser, se pondrá en marcha a partir del 1 de julio. El Gobierno ya rebajó el aceite de oliva del 10% al 5% en 2023, «una media que ahora se intensifica», detallan desde Hacienda. Hasta ahora, el aceite de oliva se le aplicaba un tipo de IVA reducido, del 10% en condiciones normales, que ahora pasará al 4% cuando finalicen las bonificaciones del Gobierno a los alimentos. «Esta medida tiene como objetivo proteger e incentivar el consumo del aceite de oliva, un producto saludable y cuyo precio se ha encarecido recientemente como resultado de la sequía, entre otros motivos», aseguran las mismas fuentes.

Y es que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el aceite de oliva era en abril un 68% más caro que un año antes, y acumula un repunte del 205% desde enero de 2021, lo que significa que su coste se ha triplicado en los últimos tres años.

Oro líquido 13,60 euros es el precio medio de una botella de un litro de aceite virgen extra en los supermercados actualmente, según datos de Facua. Una cifra que casi dobla a los 6,90 euros el litro que tenía este producto en enero de 2023.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó esta medida como «muy positiva» para los hogares españoles, que «han demostrado su fidelidad» a este alimento pese a las subidas de precio tan intensas de los últimos dos años. Planas recordó que los españoles consumen de media 6 litros per cápita al año, mientras que la media mundial está en 0,4 litros: «Los españoles tienen un gran apego al consumo de este producto», destacó el ministro, que no quiso lanzarse a predecir cuándo cree que lograrán estabilizarse los precios del aceite en los supermercados.

Los agricultores valoran la medida como «muy positiva», pero advierten del peligro de que la rebaja no llegue a los consumidores. Juan Luis Ávila, responsable de olivar de COAG, asegura que el aceite de oliva no es solo un alimento, sino una «fuente de salud básica» de la dieta mediterránea, por lo que esta medida beneficia a los productores y a la salud de los ciudadanos. Y advierte: «Pedimos que el Gobierno esté muy vigilante con la aplicación de la medida porque normalmente estos márgenes se suele quedar en la distribución y no llega al consumidor y lo sensato es que quienes sean beneficie sean las familias».

El PSOE y Sumar formalizaron el pasado mes de marzo en el Congreso la bajada del IVA de los aceites de oliva y de semillas al 0%, tal como los socialistas acordaron con Junts a cambio de su apoyo a varios decretos. Los partidos del Gobierno de coalición registraron esta medida como enmienda al proyecto de ley derivado del decreto anticrisis convalidado en un Pleno de enero y que se aprobó tramitar como proyecto para introducir posibles cambios.

Facua critica la «inacción» del Gobierno

Pero desde la asociación de consumidores Facua no se muestran tan optimistas. Aseguran que eliminando el IVA el Gobierno está «maquillando su inacción» ante las «subidas ilegales» de márgenes en el aceite. Según sus datos, la botella de un litro de virgen extra se ha encarecido un 75% de media en un año (unos 5,70 euros), pero que algunas marcas han registrado subidas de hasta el 165%. El secretario general, Rubén Sánchez, asegura que esta nueva rebaja fiscal «solo servirá para fomentar nuevas subidas de precios en el sector o para inflar artificialmente las ínfimas bajadas que están produciendo en algunas marcas«.

Según los datos publicados por el ministerio de Planas, la semana del 3 al 9 de junio el aceite de oliva virgen extra estaba en origen a 7,36 euros por litro, 2,5 euros más elevado que en enero de 2023. Pero los análisis de Facua revelan que en los supermercados la botella de un litro de virgen extra es hoy de media 6,70 euros más cara que en enero del año pasado: ahora se vende por una media de 13,60 euros frente a los 6,90 euros de enero de 2023. «Es decir, en un año y medio el precio ha subido en los puntos de venta casi el triple que en origen», denuncian.

Desde Asedas, la asociación de distribuidores y supermercados, piden «información clara» y «tiempo suficiente» para acometer este cambio. A su juicio, sus empresas han demostrado un «comportamiento extraordinariamente responsable» en los más de tres años de crisis de costes. Y haciendo referencia a un informe de la CNMC, recuerdan que los márgenes de beneficio de la distribución fue un factor que «moderó» la inflación promedio de 2022.

