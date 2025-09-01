HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La secretaria de Estado, María González Veracruz, en el foro Ametic organizado en Santander. RC

El Gobierno cancela por «soberanía estratégica» el contrato con Huawei de 10 millones que se «redirigirán» a otro proyecto

El ministro Óscar López planta a la patronal digital en medio de la polémica por un proyecto con Telefónica que «no estaba adjudicado del todo» y que ahora está en «proceso de cancelación»

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:04

El contrato que el Gobierno firmó con Telefónica por 10 millones de euros para la instalación de equipos de Huawei en varias instituciones públicas -entre ... ellas el Ministerio de Defensa- está «en proceso de cancelación» por «criterios de autonomía estratégica», según señaló a los medios la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, este lunes en Santander tras la inauguración del 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  3. 3 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  4. 4 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz
  5. 5

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  6. 6 Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense
  7. 7 Una vecina de Don Benito denuncia que Andalucía no tramita su pensión de invalidez
  8. 8 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  9. 9

    El comedor San Vicente de Paul de Badajoz pide ayuda
  10. 10 El Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Casas de Don Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno cancela por «soberanía estratégica» el contrato con Huawei de 10 millones que se «redirigirán» a otro proyecto

El Gobierno cancela por «soberanía estratégica» el contrato con Huawei de 10 millones que se «redirigirán» a otro proyecto