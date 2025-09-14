HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente
Bayrou (dcha) saluda a su sucesor, Lecornu. EP

Las barbas de nuestros vecinos

Ya lo dijo Juncker: «Todos sabemos lo que hay que hacer para arreglar la economía, pero nadie sabe cómo hacerlo y ganar después las elecciones»

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:03

«O yo o el caos». Más o menos esta era la alternativa que debían dilucidar los diputados de la Asamblea francesa ante la propuesta ... de su primer ministro, François Bayrou. Supongo que su respuesta no ha pretendido elegir el caos, pero el resultado de la votación se aproxima mucho a él. ¿Recuerda aquel chiste de Chumy Chúmez en 'La Codorniz' -¿O era en Hermano Lobo?- en el que un orador pregonaba desde el atril: «O nosotros o el caos», y la masa entusiasmada gritaba: «El caos, el caos».

