HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Fedea plantea una reforma del impuesto sobre el patrimonio

El think tank advierte de que el diseño actual presenta limitaciones significativas en términos de progresividad, equidad territorial y capacidad redistributiva

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:54

El Impuesto sobre el Patrimonio, pese a su elevada progresividad normativa, tiene una efectividad redistributiva limitada y opera en la práctica como un impuesto simbólico. ... Esta es la conclusión del último estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en el que revela que el tributo concentra la carga sobre el 0,5 % más rico de la población. Esta aparente progresividad, señala, se diluye por su escasa cobertura y por la descentralización autonómica, que permite aplicar bonificaciones del 100% en comunidades como Madrid, Andalucía o Extremadura. El resultado: diferencias territoriales, baja recaudación y escaso impacto en la reducción de desigualdades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  5. 5 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  6. 6 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  7. 7

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  8. 8 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz
  9. 9

    Empiezan las obras para construir 80 pisos de alquiler asequible en Badajoz
  10. 10 Trasladan al hospital a un hombre con un traumatismo craneal tras sufrir una caída de caballo en Arroyomolinos de la Vera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Fedea plantea una reforma del impuesto sobre el patrimonio

Fedea plantea una reforma del impuesto sobre el patrimonio