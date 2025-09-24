HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas en la Puerta del Sol de Madrid. O. Chamorro

Los españoles gastan cinco veces más en sus viajes al extranjero que por el país

Un tercio del desembolso turístico se gasta fuera de España, aunque solo suponen una de cada diez salidas, según los datos del INE del segundo trimestre

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:44

Los españoles están viajando más este año que el pasado. Los datos del INE correspondientes al segundo trimestre (abril a junio) revelan que los residentes ... realizaron un total de 46,4 millones de salidas en este periodo, un 3% más que el año pasado, pero sobre todo crecieron los viajes al extranjero: un 12% más que hace un año. Los elevados precios del turismo supusieron que aunque los viajes aumentaron apenas un 3%, el gasto se elevó un 9,7% de media, hasta los 15.200 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  3. 3 Sánchez, Gallardo y otros nueve imputados
  4. 4 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  5. 5

    El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7

    Piden prisión para un hombre por vender aceite no apto que hacía pasar por virgen extra en Cáceres y Badajoz
  8. 8

    El PP suspende de militancia al alcalde de Torremejía y le exige «la dimisión inmediata» de sus cargos públicos
  9. 9 La hamburguesería más atrevida abre su primer local en Extremadura: sabores a Dalsy y Apiretal incluidos
  10. 10 La comunidad latina de Cáceres reclama justicia para Jonathan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los españoles gastan cinco veces más en sus viajes al extranjero que por el país

Los españoles gastan cinco veces más en sus viajes al extranjero que por el país