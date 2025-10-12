HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?
Patrulla Águila. AGA

España se juega su posición en la defensa europea por falta de estrategia de país y capital humano

Una industria estancada y con problemas de talento amenazan con hacer descarrilar la oportunidad de crear gigantes en la UE

José A. González

José A. González

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:15

Comenta

La industria de la defensa ha pasado en pocos meses de ser un asunto periférico a ocupar el centro de la estrategia de los estados. ... La guerra de Ucrania, el rearme europeo y la presión geopolítica han convertido al sector en un eje de política industrial. La magnitud del giro se mide en cifras: la Unión Europea quiere movilizar hasta 800.000 millones de euros de aquí a 2030 para reforzar su autonomía militar y tecnológica.

