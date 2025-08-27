Ryanair recortará casi un millón de vuelos en España para el verano de 2026

Casi un millón de plazas menos en aeropuertos regionales de España para el próximo verano. Esta es la respuesta de Ryanair a la subida de ... tasas aeroportuarias anunciada recientemente por Aena hace unas semanas. La aerolínea low cost ha adoptado esta decisión ante la «indiferencia» del Gobierno español que está permitiendo que la infraestructura regional «se deteriore y esté infrautilizada». En declaraciones a Europa Press, el consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson, confirmó esta decisión. «Vamos a invertir donde podamos obtener un retorno», aseguró.

Con esta decisión, Ryanair presiona a España para reformar la gestión de Aena, controlada en un 51% por el Estado, y mejorar la competitividad de los aeropuertos regionales que, en su opinión, ya están «casi al 70% vacíos debido a una estructura tarifaria fallida». La decisión del gestor aeropourtuario, que incrementará las tasas un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero es, a ojos de la firma irlandesa, «injustificada y perjudicial», ya que supone «el nivel más alto en una década» a pesar de que coincide con los máximos en beneficios y en pasajeros por parte de Aena.

El CEO de la compañía, Michael O'Leary, concretará en una rueda de prensa el próximo miércoles el número de plazas y qué aeropuertos resultarán afectados por este drástico recorte. «Si los aeropuertos están vacíos, eso significa que el precio es malo. Es tan sencillo como eso», afirmó Wilson. Ryanair expresó su «profunda frustración» con el Gobierno español, acusándolo de «indiferencia» ante la situación y de permitir que la infraestructura aeroportuaria regional se deteriore. En este sentido, advirtió de las consecuencias para la España vaciada, que perderán la conectividad frecuente y bajo coste. «Esto se traducirá en menos pasajeros, menos empleos, menos conexiones y menos oportunidades para el turismo», advirtió.

Enfrentamiento con Bustinduy

Por otra parte, O'Leary, confió este miércoles en que la Justicia revoque la multa de 107 millones de euros impuesta a la aerolínea por el Ministerio de Consumo por prácticas abusivas en relación al equipaje de mano. En un encuentro con medios en Bruselas, el directivo vaticinó que «las multas se revocarán» recordando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya se pronunció en 2014 sobre la cuestión de las multas por equipaje al fallar que las aerolíneas son libres de fijar las tarifas aéreas sin interferencia de los gobiernos.

El CEO de la aerolínea, conocido por sus enfrentamientos personales con el ministro Pablo Bustinduy, al que calificó de «loco», criticó los cálculos del Gobierno español para cifrar la sanción a la aerolínea. «Se han sacado las cifras de la manga, que es como Bustinduy lleva a cabo la mayor parte de sus políticas económicas», recalcó.

«Está absolutamente claro que creemos que la Comisión Europea va a iniciar un procedimiento de infracción contra España por estas multas por equipaje, que aún no se han explicado», ha incidido el consejero delegado de Ryanair, quien si bien sospecha que perderá en los tribunales españoles, «como siempre ocurre», confía en que el TJUE le dé la razón.