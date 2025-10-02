HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mahou entra en el negocio del café para crecer en hostelería

El gigante cervecero ficha a Jesús Gómez Cáceres, hasta ahora director de negocio de café en Pascual, para liderar su nueva unidad

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:08

Comenta

Mahou San Miguel irrumpe en el negocio del café para crecer en hostelería más allá de la cerveza. La compañía lanzará su propia marca, Café 170, que comercializará inicialmente a través de su distribuidora propia Voldis. A partir de enero de 2026, contará con un plan de despliegue progresivo, con la ambición de escalar posteriormente a nivel nacional.

La apuesta por esta estrategia se traduce en la creación de una nueva unidad liderada por Jesús Gómez Cáceres, que hasta ahora dirigía el area de café de Pascual. A partir de ahora, reportará directamente a la dirección general de Negocios liderada por Peio Arbeloa.

De esta forma, Mahou San Miguel quiere reforzar su posición como socio estratégico de la hostelería, ampliando su porfolio de productos y servicios para ofrecer soluciones integrales al sector, con la ambición de convertirse «en uno de los operadores líderes del café en este canal a nivel nacional», apunta la compañía en un comunicado.

«El café complementa a la perfección nuestro portafolio actual y nos permitirá estar aún más presentes en los momentos de disfrute que comparten nuestros consumidores en bares y restaurantes», apunta Arbeloa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  3. 3

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  4. 4

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  5. 5 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  6. 6

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  7. 7 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  8. 8 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  9. 9 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  10. 10

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mahou entra en el negocio del café para crecer en hostelería

Mahou entra en el negocio del café para crecer en hostelería