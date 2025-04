IAG pide un «acuerdo equilibrado» a la Comisión para la compra de Air Europa

El visto bueno final a la compra de Air Europa y la vuelta al dividendo. Eran los dos puntos clave que los accionistas reunidos en ... la junta de IAG -la matriz de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- esperaban escuchar de boca de su consejero delegado, Luis Gallego. Pero no hubo novedades de calado. Sobre la operación Iberia-Air Europa, Gallego aseguró que siguen avanzando con la Comisión Europea y presentaron su nueva propuesta de 'remedies' (del 40% al 52% de las rutas de Air Europa concedidas a la competencia) el pasado 10 de junio. Bruselas tiene ahora hasta el 20 de agosto para pronunciarse a favor o en contra de la fusión, siempre que no haya nuevos procesos de pausa -los denominados 'stop the clock' para pedir más información a las compañías- que dilaten la decisión.

Eso sí, Gallego pidió a la Comisión un «acuerdo equilibrado» que «proteja suficientemente la competencia» pero, al mismo tiempo «permita mejorar la conectividad de España, aumentar la competitividad de Europa y garantizar la capacidad de elección de los consumidores». Lo más repetido por el grupo de aerolíneas es que su objetivo es convertir Madrid en un gran 'hub' del sur de Europa para las conexiones a América, pero también a Asia.

Ampliar El CEO de IAG, Luis Gallego, durante la junta celebrada hoy en Madrid. RC

El segundo punto clave, el dividendo, no hizo ni una sola mención en el discurso de Gallego ante los accionistas. La compañía continúa sin desvelar si retoma el reparto de beneficios tras pausarlo en 2020 por el desplome en ingresos que ocasionó la pandemia. Pero ahora la situación es otra: el grupo obtuvo 3.500 millones de euros de beneficio en 2023 y prevé que este año sea aún mejor por la elevada demanda de viajes en Europa.

En las preguntas el consejero delegado fue preguntado sobre ello, pero no dio ningún dato, solo que la previsión es que el flujo de caja libre va a ser «significativo» porque la demanda sigue fuerte y porque ya se ha pagado gran parte de la deuda adquirida durante la pandemia. Gallego aclaró que no van a dar 'guidance' individual, pero que va a ser significativo y que, por ello, están teniendo el debate sobre la retribución a los accionistas. El pasado mes de noviembre, el ejecutivo ya dejó en el aire esta posibilidad en su Captal Markets Day, pero no dio fechas concretas.

Por otro lado, en la junta se aprobaron todos los puntos del día, como la reelección de Luis Gallego como consejero ejecutivo y la reelección de Javier Ferrán como consejero no ejecutivo independiente. La única reelección que no se aprobó fue la del consejero no ejecutivo dominical Giles Agutter que no se presentó. Para cubrir esta vacante, el consejo de administración ha nombrado a Bruno Matheu de acuerdo con la propuesta del accionista Qatar Airways Group, que tiene un 25,1% de IAG.