HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marta Álvarez y Cristina Álvarez. R. C.

Cristina Álvarez releva a su hermana Marta como nueva presidenta de El Corte Inglés

El Consejo de Administración respalda por unanimidad el nombramiento, que será efectivo el próximo 15 de enero

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:26

Comenta

Cambio en la cúpula de El Corte Inglés. El consejo de administración del gigante de la distribución, ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Cristina ... Álvarez como nueva presidenta no ejecutiva del Grupo, en sustitución de su hermana Marta, que fue renovada en el cargo a principios de este año por un periodo de otros cinco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  2. 2 En Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  3. 3 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  4. 4

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  5. 5

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  6. 6

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  7. 7 El sorteo de la Bonoloto deja más de 40.000 euros en Extremadura
  8. 8

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  9. 9 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  10. 10 Michelin revalida un año más las tres estrellas de Atrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cristina Álvarez releva a su hermana Marta como nueva presidenta de El Corte Inglés

Cristina Álvarez releva a su hermana Marta como nueva presidenta de El Corte Inglés