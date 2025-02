Canadá, en pie de guerra contra las tecnológicas

De cómo termine la batalla que se libra en Canadá podría depender el papel que las grandes multinacionales como Meta y Google podrían ejercer en ... el mercado digital en los próximos años. El país norteamericano quiere pararle los pies a estas plataformas con la firme intención de garantizar la sostenibilidad de los medios de información, en juego por el desprecio que estas grandes empresas tecnológicas hacen de sus derechos de propiedad intelectual. Trudeu ha ido directo a la yugular de las tecnológicas al aprobar en el Senado un proyecto de ley que las obliga a compensar económicamente a los medios de comunicación por incluir su contenido en sus servicios. Esto es algo que hacían hasta ahora, incluyendo noticias que no han sido en ningún caso elaboradas por las plataformas y sobre las que carecen de derechos, pero a través de las cuales consiguen tráfico e ingresos millonarios en publicidad.

El primer ministro no ha dudado en calificar estas prácticas como «antidemocráticas» ya que la función de los medios es «fundamental» para el ejercicio libre y completo de la democracia y estas plataformas no les permiten desarrollar un modelo de negocio sostenible para los mismos. Trudeau ha elevado el tono de sus críticas al asegurar que Google y Meta (matriz de Facebook) utilizan «técnicas de bullying» e «intimidación» contra su Gobierno desde que supieron que la iniciativa canadiense que garantiza el derecho de los medios saldrá adelante y entrará en vigor en los próximos meses. Las plataformas han amenazado formalmente al país con dejar de dar visibilidad a informaciones de medios canadienses en sus páginas para evitar estos pagos, lo que debilita su posición respecto a otros competidores extranjeros.

«El hecho de que estos gigantes de internet prefieran cortar el acceso de los canadienses a las noticias locales en lugar de pagar su parte correspondiente es un problema real para el país. Ahora están recurriendo a tácticas de 'bullying' para tratar de salirse con la suya, pero no va a funcionar», dijo tajantemente el primer ministro en una de sus últimas intervenciones públicas.

La legislación propuesta está diseñada para obligar a Google y Facebook a negociar acuerdos comerciales y pagar a los editores por su contenido. Y aunque éstas argumentan que es una ley «insostenible» para sus negocios, Trudeau pone encima de la mesa que estos gigantes de internet están registrando año tras año ganancias multimillonarias, mientras que los medios independientes están «luchando» por sobrevivir. «Nos aseguraremos de que estas grandes corporaciones absolutamente rentables contribuyan a fortalecer nuestra democracia», aseguró a los periodistas en Ottawa hace unos días.

El gobierno canadiense argumenta que el buscador de Google y las redes sociales son ahora una importante puerta de entrada donde los ciudadanos encuentran, leen y comparten noticias no elaboradas por estas plataformas, sino por medios a los que no han pagado por sus derechos. Por este motivo, ingresan grandes sumas de publicidad que no están utilizando para compensar a los creadores de noticias. Las cifras que maneja Trudeau hablan de hasta 450 medios de comunicación que han tenido que cerrar en los últimos 15 años por problemas económicos. Sus estimaciones son que la ley podría inyectar más de 300 millones de dólares en la industria de noticias del país.

El país norteamericano sigue los pasos de Australia, que hace dos años ya aprobó una ley que forzaba a Google y Facebook a pagar a los medios nacionales por los contenidos que publicaran en sus plataformas. Anteriormente, Francia decidió trasponer una directiva europea en 2019 y obligar a estas plataformas a remunerar a los medios por el uso de sus contenidos. «Francia realizó una transposición de la directiva comunitaria que protegía a los medios frente a las tecnológicas de forma inmediata e impecable y con el consenso de todas las fuerzas políticas», explica Irene Lanzaco, directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI). Con ese dinero, Francia ha desarrollado programas de apoyo a la sostenibilidad de la prensa escrita, «consciente del increíble valor que tiene la información para la existencia de sociedades democráticas», indica Lanzaco.

El nuevo reto de la IA

Un apoyo «muy necesario» debido a que las grandes tecnológicas «están abusando en múltiples vertientes de todo el sistema». No solo de los medios «vampirizando» sus contenidos, sino también de los derechos de privacidad de los usuarios que ven explotados sus datos, en la mayoría de los casos sin su consentimiento. Más allá, los operadores como Telefónica o Orange también están en pie de guerra exigiendo que la industria tecnológica participe en las grandes inversiones en la infraestructura de red que estos gigantes de internet usan de forma masiva.

Mientras tanto, los expertos ya denuncian nuevos problemas en el campo de la Inteligencia Artificial generativa, como es el caso de ChatGPT o Bard, la nueva herramienta que Google lanzó en España la semana pasada. Se trata de soluciones que se nutren de los contenidos de los medios, que procesan y reelaboran en tiempo real ante una consulta de un usuario, sin retribuirlos por aportar la información clave para esa respuesta. Desde la patronal de la prensa denuncian que estas herramientas realizan una utilización masiva de los contenidos de los medios españoles, sin citar siquiera sus fuentes de información. «Nos encontramos en un momento clave porque están en peligro todas las industrias creativas del mundo», afirma la directora general de AMI.