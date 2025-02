Competencia incorpora a los editores en el expediente abierto a Google

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado incorporar a la Asociación de Medios de Información (AMI) como parte afectada al ... expediente que tiene abierto sobre Google en el que investiga las posibles prácticas anticompetitivas que afectarían a editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias.

Este organismo considera que la resolución que adopte finalmente sobre Google «podría repercutir de modo inmediato y efectivo sobre los intereses legítimos colectivos de todo el sector de prensa representado por AMI». Y añade que «podría afectar al equilibrio y la equidad en las relaciones comerciales entre Google y el sector de las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias» para la explotación de su contenido protegido por los derechos de propiedad intelectual.

Competencia señala que AMI «también representa el interés colectivo del sector de la prensa en general», como demuestra «su participación en conversaciones y debates tanto con la propia Google como ante instancias internacionales». Y que esa «dependencia» con la tecnológica es «notable» por ser su «principal» canal de acceso en línea al vehiculizar la mitad del tráfico que reciben sus ediciones digitales y, por tanto, representan una parte «indispensable» de sus ingresos por publicidad 'online'.

El organismo presidido por Cani Fernández inició esa investigación en marzo cuando abrió un expediente contra Google LLC, Google Ireland Ltd., Google Spain, S.L. (Google) y su matriz Alphabet Inc., por prácticas restrictivas de la competencia. La CNMC investiga desde entonces la posible imposición de condiciones comerciales no equitativas a las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias para la explotación de su contenido protegido por derechos de propiedad intelectual. Las conductas investigadas incluirían prácticas que constituirían actos de competencia desleal que podrían falsear la libre competencia con afectación al interés público. El organismo señala que «podrían suponer la explotación de la situación de dependencia económica respecto a Google en que se encontrarían las editoriales de publicaciones» de medios.