Bruselas «para el reloj» en la fusión entre IAG y Air Europa

La Comisión Europea ha parado la fusión entre IAG y Air Europa a falta de más información. Bruselas activó el viernes el mecanismo 'Stop the clock ... ' (Parar el reloj) para recabar más datos y no consumir el tiempo reglamentario antes de tomar una decisión. Un portavoz del Ejecutivo comunitario ha confirmado a este periódico esta decisión y ha apuntado que es un procedimiento que se pone en marcha cuando «las partes no proporcionan una información importante, dentro del plazo dado por la Comisión».

Bruselas suele parar de forma habitual el reloj en este tipo de procesos y fuentes comunitarias señalan que «una vez la información necesaria sea facilitada, el tiempo volverá a correr y el plazo límite fijado por la Comisión Europea se ajustará en consecuencia». Por su parte, fuentes de IAG han destacado que la compañía trabajará para facilitar «lo antes posible» todos los datos solicitados. La compañía espera que el Ejecutivo comunitario autorice «con todas las garantías» la compra de Air Europa, una operación que «permitirá aunar la fuerza de Iberia y Air Europa en España» y que «traerá importantes beneficios para los consumidores». Fuentes de IAG han explicado que la activación del mecanismo 'Stop the clock' no significa que Bruselas no acepte los compromisos acordados con la compañía, sino que «simplemente para el reloj para pedir datos adicionales o aclaraciones sin que corran los plazos». Hace apenas unos días, la empresa presentó una serie de compromisos para solventar las reservas de Bruselas ante esta operación. La Comisión estaba especialmente preocupada de que esta transacción «no afectara negativamente los precios o la calidad del transporte aéreo dentro y fuera de España». Los servicios comunitarios abrieron en enero una investigación en profundidad por temor a que esta fusión disminuyera la competencia en el transporte aéreo. Por el momento, y a falta de que la Comisión Europea vuelva a activar el reloj, IAG ha destacado que «no hay un plazo límite» para cerrar la operación, que se encuentra actualmente en la fase dos.

