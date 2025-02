Binter tiene la llave para desatascar la fusión de Iberia y Air Europa

La fusión de Iberia y Air Europa solo será viable si se garantiza cierta competencia en todas las rutas comerciales, sobre todo en aquellas en ... las que estas dos aerolíneas copan gran parte del mercado. Es el caso del corredor que une Canarias con Madrid-Barajas, donde la fusión daría a ambas una cuota del 80% en el archipiélago. Y ahí la aerolínea canaria Binter, que este jueves inaugura la conexión Madrid-Gran Canaria y Madrid-Tenerife Norte, puede convertirse en la llave capaz de desatascar esta cuestión que se está demorando más de lo esperado.

La aerolínea «aspira al 20% de la cuota de mercado» entre Madrid y Canarias, según aseguró su presidente, Rodolfo Núñez, en declaraciones a los medios tras la presentación de la ruta este jueves en Madrid. Un porcentaje que irá a más en caso de obtener los 'remedies' que se desprendan de la fusión de Iberia y Air Europa.

Hace solo dos semanas Bruselas informaba de que había detectado ciertos riesgos en la fusión de las aerolíneas y anunció la apertura de una investigación. La Comisión Europea advirtió de que la operación podría reducir la competencia en el transporte aéreo de pasajeros en varias rutas nacionales e internacionales. Fuentes del sector consideran que para que la operación reciba luz verde, los 'slots' (permisos de despegue y aterrizaje en los aeropuertos, los horarios que cada aerolínea tiene disponibles para operar) que tienen Iberia y Air Europa en Canarias se pongan a disposición de otros operadores, es decir, se garanticen los 'remedies' o concesiones a la competencia. Esto son las rutas a las que deben renunciar ambas aerolíneas para que su fusión no bloquee la competencia y sea aprobada por la Comisión. Así, la intención de Binter es sustituir a Air Europa y optar al aproximadamente 20% de cuota que la aerolínea propiedad de Globalia posee actualmente en el trayecto que une el archipiélago canario con la capital.

En una rueda de prensa, el presidente de la aerolínea aseguró que van a «aprovechar» el proceso de fusión de Iberia y Air Europa, con una nueva conexión que afrontan «con muchísima ilusión» porque volar a Madrid «era un sueño» que cumplen a partir de hoy. El pasado 27 de octubre, cuando Binter anunció que comenzaría a operar entre Madrid y el archipiélago, Núñez reconoció que los 'slots' asignados se irían mejorando con el tiempo para competir con gigantes como Iberia, Air Europa y también la 'low cost' Ryanair, que actualmente copan prácticamente la totalidad del mercado. De hecho, la irlandesa de bajo coste -que actualmente copa el 15% del mercado entre Madrid y Canarias- es el principal competidor de Binter como aspirante a captar esos 'slots' que Bruselas obligará a desprenderse para la fusión.

48 millones de viajeros aterrizaron en 2023 en Canarias, una de las comunidades que más turistas recibieron en un año récord para el sector.

Y aunque no tienen «ningún acuerdo previo con Iberia», el presidente destacó que ya han manifestado tanto a la aerolínea de IAG como al Gobierno su intención de «formar parte de los 'remedies' que se pongan en juego por la fusión». Sobre la competencia de Ryanair, Núñez señaló que la irlandesa hace un «producto diferente» al suyo, y que una vez que Air Europa se integre en Iberia, «lo más conveniente» es que le sustituya «otra aerolínea que no sea 'low cost'». «Somos una empresa española y solvente, que aparte de IAG y nosotros me temo que no hay muchas más», aseguró el presidente, que destacó que la inversión de aquí a final de año en este proyecto superará los 800 millones de euros.

El ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, también presente en la rueda de prensa, recordó que 2023 ha sido un año «histórico» para el turismo, y que Canarias ha recibido más de 48 millones de viajeros.

Binter operará 112 vuelos semanales entre Canarias y Madrid a razón de 16 vuelos diarios entre los aeropuertos de Tenerife Norte y de Gran Canaria y el de Barajas. «Vemos un huevo en el mercado para una compañía no 'low cost' que complemente la oferta actual», indicó Núñez en rueda de prensa. La aerolínea -que fue fundada en 1989 propiedad de Iberia hasta 2022, cuando pasó a manos de un grupo de inversores canarios- abre este jueves en Madrid su primera base fuera de Canarias, donde contarán con un equipo de 250 personas. Con este aumento, la compañía cuenta ya con más de 2.000 trabajadores en plantilla.

Otros 14 destinos en España

La compañía, que hace mucho hincapié en diferenciarse de la competencia por aviones más amplios -en los que ofrece servicio de comida y pantallas con entretenimiento a bordo sin coste- operará ya 34 destinos al incluir Madrid en su portfolio.

Desde hace cinco años Binter conecta ya el archipiélago con la Península y Baleares (tiene vuelos a Vigo, La Coruña, Asturias, Santander, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Granada, Jerez, Mallorca, Menorca e Ibiza), además de 19 destinos internacionales. En este sentido, el presidente de la aerolínea aseguró que tener base en Madrid les abre «nuevas oportunidades», como abrir vuelos directos entre la capital y las islas Baleares, aunque no es un proyecto que entre en sus planes a corto plazo.