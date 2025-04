Apple abrirá su sistema de pago con iPhone a competidores para librarse de una multa de Bruselas

Olatz Hernández Jueves, 11 de julio 2024, 11:50 Comenta Compartir

Apple se ha librado este jueves de una multa millonaria de Bruselas. La Comisión Europea ha aceptado los compromisos del gigante tecnológico, que permitirá a ... competidores acceder a la tecnología necesaria para los pagos sin contacto con iPhone, conocido como Near Field Comunication (NFC) o 'tap and go'. «Estos compromisos serán legalmente vinculantes y estarán en vigor durante 10 años», ha explicado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

El caso se remonta a 2022, cuando el Ejecutivo comunitario abrió una investigación contra la compañía fundada por Steve Jobs. Las conclusiones preliminares de Bruselas apuntaban que Apple tiene una posición dominante en el mercado de los smartphones y en las carteras digitales de los iPhone. En estos dispositivos, Apple Pay es la única aplicación que tiene acceso a la tecnología NFC para hacer pagos desde el móvil y no permite acceder a ella a otros competidores. De este modo, concluyó de forma preliminar que Apple estaba «abusando de su posición dominante» al negar el acceso a otros desarrolladores de este tipo de aplicaciones al ofrecer únicamente Apple Pay, lo que supone quebrantar el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE). Para dar respuesta a las preocupaciones de Bruselas, la compañía dará acceso a terceros desarrolladores acceso a la tecnología NFC, que permite entre otros acceder a carteras digitales para incorporar las llaves del coche, acreditación corporativa, llaves de hoteles y tickets, entre otros. Estas soluciones estarán en vigor durante diez años y serán monitorizadas por un administrador de seguimiento, que informará a la Comisión Europea de su implementación. Si la compañía no cumple lo acordado, Bruselas podrá imponer una multa de hasta el 10% de su volumen de negocio anual global por infringir las normas de Competencia europeas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión