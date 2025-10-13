HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo sistema deberá permitir a la Inspección de Trabajo acceder a los datos de forma remota en cualquier momento. E. C.

Digital y accesible: la guía del nuevo registro horario que tendrán que implantar las empresas

El Ministerio de Trabajo ha publicado los requisitos de los nuevos sistemas para controlar la jornada laboral

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:13

Comenta

El Ministerio de Trabajo y de Economía Social sigue avanzando en la tramitación del real decreto que obligará a todas las empresas a implantar un ... nuevo registro horario digital, dado que «en muchos sectores y empresas no se está produciendo un registro eficaz de la jornada laboral», según especifica el departamento que lidera Yolanda Díaz en el texto articulado del reglamento. Un texto que detalla las obligaciones con las que deberán cumplir las compañías en un periodo de únicamente veinte días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). He aquí las especificaciones:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  2. 2 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  3. 3 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  4. 4 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  5. 5

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad
  6. 6 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  9. 9

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado
  10. 10

    El secreto para ser centenario: «Coma de todo y ríase mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Digital y accesible: la guía del nuevo registro horario que tendrán que implantar las empresas

Digital y accesible: la guía del nuevo registro horario que tendrán que implantar las empresas