Daniel Vaquerizo Martes, 11 de noviembre 2025, 15:04 Comenta Compartir

En un rincón paradisíaco de Extremadura, donde la naturaleza se fusiona con el lujo, encontramos Glamping El Regajo Valle del Jerte. Un proyecto que no solo redefine el concepto de turismo rural, sino que también encarna el espíritu emprendedor de su creador, Daniel Morán. Desde la digitalización del turismo hasta la materialización de un sueño personal, Daniel nos ofrece una visión íntima de los desafíos y las recompensas de emprender en el corazón de Extremadura. Su historia es un testimonio de cómo la visión, la profesionalización y la pasión pueden transformar una idea en una realidad exitosa, contribuyendo al inmenso potencial de nuestra región.

Entrevista: Glamping El Regajo y el Futuro del Turismo en Extremadura con Daniel Morán

- Cuéntenos qué es eso de glamping y qué es lo que hacéis aquí.

- Glamping es un concepto a nivel mundial de «glamour camping», que consiste en dormir en la naturaleza con los lujos de un hotel. Nosotros ofrecemos habitaciones para parejas con jacuzzi en la terraza, habitaciones de lujo que permiten la desconexión total en plena naturaleza. No tenemos televisión; la idea es desconectar del mundo y conectar con el entorno. La Vía Láctea pasa por aquí, así que por la noche es un espectáculo. Son habitaciones de cristal, con 12 metros de cristal por cinco de alto, y la mitad del chozo es de piedra, lo que permite ver las estrellas desde la cama. El otoño es una de las temporadas más bonitas, no solo por los colores, sino también por el juego de nubes; el otoño del Jerte es espectacular. Estamos en una finca de 8.000 metros cuadrados de cerezos a 800 metros de altitud, por lo que las vistas del Valle del Jerte son alucinantes. En otoño, con la niebla, las nubes suben y bajan, es la época más espectacular. Además, ahora ha empezado la época de quema, se ven todas las chimeneas en el valle, donde los agricultores queman los desechos de la poda. Si no hace aire, te puedes encontrar una nube de humo en medio del valle del Jerte, algo espectacular.

- ¿Cómo surgió esto? ¿Por qué nació Glamping El Regajo?

- Mira, estuve trabajando en Cáceres durante 14 años en una empresa informática cuyos clientes eran empresarios de turismo rural. Éramos una empresa a nivel nacional especializada en turismo rural y actividades en la naturaleza. Mi trabajo consistía en formar a estos empresarios para digitalizar sus alojamientos, comercializarlos y enseñarles a vender para llegar más lejos. Hace 25 o 30 años, cuando empezó el turismo rural, era algo extraño vender en una agencia de viajes; la gente prefería que les llamaran directamente. Todo ha evolucionado, y yo estuve 14 años enseñando a la gente la importancia de tener una página web, un motor de reservas, vender en agencias, etc. Luego decidí pasarme al otro lado, ser propietario de turismo rural y poner en práctica todo lo que había aprendido y enseñado. Tenía claro que si hacía algo, sería completamente distinto. No quería montar una casa rural o un apartamento porque ya hay muchos, y seríamos uno más. Así que montamos el glamping, una idea totalmente diferente, algo innovador en el turismo.

- ¿Qué le recomiendas a la gente que esté empezando? Porque en tu caso has tenido una especie de formación previa al haber trabajado en el sector. ¿Crees que es necesario eso para abrir tu propio negocio?

- Al final, hay dos maneras de montar una casa rural. Una es tener una actividad principal y montarla pensando que los clientes vendrán solos, pero la realidad es que hay que profesionalizarse. Un albañil es un profesional, un fontanero también. Si decides montar un alojamiento turístico, tienes que ser un profesional del sector. Mucha gente piensa que funcionará solo, pero hoy día, con toda la burocracia y los trámites, hay que hacer las cosas bien. Yo animo a la gente: si lo vas a hacer, hazlo bien, profesionalmente, rodéate de profesionales, y así podrás llegar un poco más lejos.

- ¿Qué nichos de mercados crees que tienen ahora mismo cabida en Extremadura en los próximos 5 o 10 años?

- Principalmente, en zonas rurales, me apoyaría en la agricultura y la ganadería. Animo a seguir con esa tradición, pero actualizando los procesos. No hay que seguir trabajando como antiguamente; hoy día hay mucha maquinaria y muchas ayudas de la administración para dedicarnos a esos sectores. Y si te dedicas al turismo, hazlo profesionalmente. No un alojamiento residual, como la casa de la abuela decorada con cuatro cosas. El turismo en Extremadura se está profesionalizando poco a poco, sobre todo gracias al relevo generacional; gente más joven está entrando y lo toma como un negocio, no como una actividad secundaria. Así, damos una imagen de Extremadura más seria y real de lo que somos, porque Extremadura tiene un potencial alucinante. Yo siempre digo que en Extremadura tenemos que creérnoslo.

- ¿Crees que Extremadura tiene futuro?

- Muchísimo futuro. Simplemente tenemos que creérnoslo, luchar por ello y trabajar para conseguirlo. Ser profesionales, rodearnos de profesionales y trabajar en lo que realmente nos gusta. Pero trabajar en serio, de verdad, dedicarle el tiempo que se merece, formarnos, y a partir de ahí, tirar adelante con un proyecto, con un sueño y lo que pueda venir.

- Hago una pregunta siempre a todos los empresarios que estoy entrevistando, y es sobre el miedo, porque muchas personas que he conocido con inquietud emprendedora, al final, el miedo las acaba echando para atrás. ¿Has sentido miedo a la hora de emprender?

- Hombre, el miedo siempre existe, ¿no? Principalmente es el miedo económico, el que tenemos todos. Vas a montar un negocio y necesitas dinero. Hay muchas soluciones y opciones de financiación en Extremadura. Yo me apoyé en Extraval; Extremadura Avante también tiene muchas ayudas. Así que, antes de decir «no puedo» o «no voy», hay que buscar esas soluciones. Esos miedos los hemos tenido todos. Cuando empecé aquí, yo iba a gastar una cantidad de dinero y me gasté casi el doble. El proyecto era grande, pero al final lo haces. Siempre es «vamos a hacerlo bien». Fue una inversión considerable, pero te apoyas en profesionales de Extremadura Avante, de Extraval, que te guían para sacar esos fondos y obtener financiación. Aquí en el Valle del Jerte, con Soprodevaje, con los fondos Feder, y también los incentivos autonómicos de la Junta de Extremadura. Si lo trabajas un poco, eso te obliga a profesionalizarte, porque vas a necesitar ciertos procesos. No deberías tener mucho miedo en esa parte, teniendo la parte económica cubierta. Y si es un proyecto que haces desde el corazón, al final va a salir bien porque lo vas a transmitir en él. Pero tienes que creértelo, tienes que soñar con ello para poder tener el proyecto en marcha.

- Si pudieses viajar al pasado y darte un consejo a ti mismo cuando estabas empezando con este proyecto, ¿qué consejo te darías?

- Sigue adelante. Para mí era un sueño. Donde está ese chozo de ahí, antes había un cerezo de casi 6 metros de diámetro. Ahora los cerezos son más pequeños porque la mano de obra es más complicada, y la producción se hace en cerezos más manejables. Cogiendo cerezas en aquel cerezo, dije: «Wow, qué vistas hay desde aquí para poder levantarte por la mañana, poder montar aquí algo». Y así nació la idea de hacer los chozos. Es verdad que aquí en la Sierra del Torno hay 145 chozos de pastores censados y declarados patrimonio histórico cultural por la Junta de Extremadura. Así que era como volver a las raíces, convertirlo en una recreación de los chozos, una versión 3.0, la versión glamping. Choos habitables para la gente, pero que realmente vienen de los chozos de la sierra. Le dimos una vuelta al tipo de alojamiento que íbamos a montar, y vuelvo a lo mismo de antes: si lo haces con corazón, con ilusión y con ganas, sigue para adelante. No lo dudes.