Urgente Los bomberos sofocan el incendio de un fuego en Valdepasillas
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. E. P.

Cuerpo, prudente: «Ahora es ya el turno de los accionistas»

La patronal catalana Pimec apela a la conciencia de los accionistas del Sabadell y les advierte de que, aunque obtengan una mejora en el precio, pueden tener dificultades de financiación

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:12

El Gobierno ha pasado de la acción a la prudencia en la opa del BBVA sobre el Sabadell. Una vez que intentó ponerle más complicado ... el camino al banco vasco para hacerse con la entidad vallesana al imponer condiciones más duras a la operación y prohibir la fusión durante tres años, mantiene ahora un perfil bajo porque -señala- ha llegado ya el turno de los accionistas, que serán quienes decidan si la mayor operación bancaria de las últimas décadas prospera.

