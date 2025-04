Llegó a la política sin experiencia previa pero le tocó en la anterior legislatura pilotar uno de los mayores retos -y más delicados- que tenía pendiente España: reformar el sistema de pensiones para lograr su solvencia. En la nueva legislatura el ministro José Luis Escrivá (Albacete, 1960) cambia las pensiones por la inteligencia artificial, una materia disruptiva y novedosa que puede suponer un antes y un después en el mundo actual. Pero, además, recientemente ha sumado nuevas competencias que le ponen al frente de otro gran objetivo: modernizar y transformar la Administración Pública para adaptarla al siglo XXI.

-Uno de los frentes que tiene abierto es subir el 2% el salario a los funcionarios. ¿Cobrarán por fin este verano el incremento?

-Este es un compromiso que tenemos con los agentes sociales y que irá al Consejo de Ministros de forma inminente.

-Los sindicatos también le reclaman eliminar la tasa de reposición que limita el número de nuevas plazas, algo con lo que está a favor.

-Sí. La tasa de reposición está vigente este año 2024 con el presupuesto existente, pero en el año 2025 ya no tendremos.

-Sin embargo, la temporalidad en la Administración Pública sigue rozando el 30%. ¿Cumplirá con el compromiso de reducirla al 8% a final de año?

-Sí, estamos en calendario. Creo que las cifras que llevamos acumuladas nos hacen estar convencidos de que vamos a cumplir el objetivo. Se han regularizado ya unos 240.000 interinos, más del 80% de los 300.000 prometidos.

-Europa sigue tirando de las orejas a España por sus interinos y en otra reciente sentencia insta a hacerlos fijos. ¿Considera que es la solución adecuada?

-Estamos pendientes de una sentencia adicional que tiene que plantear el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante una solicitud prejudicial realizada por el Supremo para poder fijar doctrina. Cuando eso se dicte, tendremos un marco de referencia.

-Pero si la respuesta del Supremo va en esa línea. ¿Acataría convertir de forma automática a los interinos en indefinidos?

-Por supuesto. Las sentencias hay que cumplirlas pero no podemos adelantar acontecimientos..

-Estamos a finales de junio y ya han informado a los agentes sociales sobre cómo será la nueva oferta de empleo público. ¿Para cuándo la tendremos?

-Espero que vaya al Consejo de Ministros si no la semana que viene, en dos semanas. Serán más de 40.000 plazas.

-Por otra parte, los funcionarios tienden a jubilarse de forma anticipada. Los de clases pasivas pueden hacerlo a los 60 años con 30 años de servicio. ¿Tiene intención de acabar con esto?

-No, no, en ningún caso. El régimen de clases pasivas es un régimen a extinguir, que se cerró hace más de una década y, por lo tanto, no tenemos en ningún caso pensado afectar los derechos adquiridos de las decisiones que se tomaron hace muchos años. Otra cosa completamente distinta es el marco general sobre el que se desarrollan las condiciones laborales de la mayoría de los funcionarios.

-¿Podrán todos los empleados públicos, tal y como reclaman, jubilarse también de forma parcial con las mismas condiciones que el resto de trabajadores?

-Tenemos que fijar un marco completo. Este es un tema que tenemos que discutir en profundidad y acordar con los agentes sociales. Pero el planteamiento general es ir a un modelo más flexible, que no solamente haga referencia a la jubilación parcial, sino a la jubilación anticipada, a la jubilación demorada, a la jubilación activa. Y eso es lo que tenemos que concretar y discutir con los sindicatos en los próximos meses.

-¿Cree que podrán jubilarse de forma parcial ya el próximo año?

-Vamos a intentar que este año podamos tener los elementos. Todavía nos quedan muchos meses para acordar cosas.

-En el lado contrario, en ocasiones se obliga a los funcionarios a jubilarse de forma forzosa a los 65 años. ¿Se plantea eliminar esto o al menos retrasarlo?

-Hay que ir a modelos más flexibles de jubilación demorada, que ya existe para algunos cuerpos o para algunos tipos de funcionarios, y se puede extender a otros.

-La Comisión Europea ha hecho otros cálculos diferentes a los de su reforma de pensiones y considera que habría que hacer un ajuste adicional de casi 12.000 millones de euros al año. ¿Sigue confiando en que no será necesario hacer un ajuste el año que viene?

-Bueno, vamos a ir viendo. Yo lo que veo es que todo lo que está ocurriendo en términos de crecimiento económico, en términos de crecimiento del empleo, en términos de eficacia de medidas como la jubilación demorada o menor jubilación anticipada, va en la línea de los supuestos subyacentes que hay, los que hicimos en su momento.

-Y si finalmente hiciera falta hacer algún ajuste el año que viene en el sistema de pensiones, ¿lo consideraría un fracaso?

-No [lo dice con rotundidad], porque la norma está justamente para eso. Vamos a ver lo que ocurre. Pero es que puede ocurrir que a los tres años haya un ajuste y después haya un ajuste en otra dirección.

-Entonces, ¿volvería a hacer la misma reforma de las pensiones que usted lideró o se quedó con ganas de incorporar alguna medida más?

-No, es una reforma que nunca antes había generado tanto consenso: con los agentes sociales, en el Pacto de Toledo, en su aprobación inicial y que, además, ha recibido el apoyo de la Comisión Europea. Es difícil encontrar una reforma con tanto consenso.

-Hay un proyecto del Ejecutivo que está cada día más cerca: ¿Está a favor o en contra de reducir la jornada laboral a 37,5 horas incluso sin acuerdo con la patronal?

-Yo lo que constato es que somos un país que tiene niveles de permanencia en el trabajo muy por encima de la media europea. Por lo tanto, parece claro que hay margen para reducir la jornada laboral y también, probablemente, para que hagamos un mejor uso de nuestro tiempo en el trabajo y seamos en ese sentido más eficaces. Pero en la mayoría de los países esto se ha alcanzado a través de la negociación colectiva, con incentivos adecuados y también diferenciando caso por caso. No todos los sectores económicos son iguales. Y creo que eso debería presidir la negociación.