Uno de sus nuevos campos al frente de este ministerio es la inteligencia artificial (IA). Y el ministro Escrivá apuesta por posicionar a España como una potencia líder en su desarrollo y aprovechar así el tirón económico y de productividad que supondrá esta nueva revolución.

–Muchos informes alertan de los miles de trabajos que se perderán con la IA, ¿se compensarán por más productividad?

–Igual que en revoluciones tecnológicas del pasado las ganancias en productividad, el aumento del potencial de crecimiento económico es muy grande. Se está creando mucho empleo justamente en los sectores de las nuevas tecnologías, hasta 350.000 puestos después la pandemia, una cantidad enorme, y no parece que los efectos de sustitución de empleo superen a los de creación agregada.

–¿Faltan trabajadores en este sector en España?

–Faltan en el mundo, no en España. Claramente que hay una una escasez de determinados perfiles, en general de ingenieros, lo que llamamos profesiones STEM, y más aún con especializaciones adicionales en el ámbito de la inteligencia artificial.

–¿Cómo está España de mejor posicionada en materia de IA sobre todo al contar con el superordenador de Barcelona?

–Tenemos algunas ventajas que hay que aprovechar. Claramente el tener el supercomputador MareNostrum está permitiendo mucho. Solo hay tres en Europa con capacidad para entrenar modelos grandes de lenguaje que son los que después permiten desarrollos de la IA.

Aunque la SETT no ha liderado la compra del 10% de Telefónica, considera «de sentido común» que vaya asumiendo más tareas

–¿Qué ha sido de la SETT, la SEPI digital anunciada en el Mobile de Barcelona el pasado febrero? Iba a ser un mecanismo para la entrada del Estado en Telefónica, pero la compra ha estado completamente pilotada por al SEPI.

–No, yo no dije eso. La SETT aún no está constituida y había una instrucción del Consejo de Ministros a la SEPI para que comprara ese 10% de Telefónica. Una vez que la SETT esté en marcha será el Consejo de Ministros quien considere si se le deben dar más funciones. Hay que estar abierto siempre a que dentro de una administración pública, se le puedan dar más funciones a quien tenga mayor especialización, eso es de sentido común. Ya iremos viendo, no hay que prejuzgar nada.

–Ahora mismo el Estado ya controla el 10% de Telefónica. ¿Se conforman o irán a más?

–La instrucción del Consejo de Ministros a la SEPI se limitaba a ese 10%.

Control a contenidos pornográficos

–Sobre la aplicación para la verificación de la edad para contenidos pornográficos, ¿será de cumpliento voluntario?

–La herramienta será de obligado cumplimiento a aquellas plataformas que estén residenciadas en España.

–¿También a las grandes tecnológicas?

–A las que estén residenciadas en España. Después hay un marco europeo, pero España quiere ir un poquito por delante por la preocupación que hay por la exposición creciente que tienen los niños a contenidos totalmente inadecuados. Queremos ser el primer país que dé una solución. El tema es complejo pero claramente falta un mecanismo veraz de identificación de la edad, protegiendo por supuesto el anonimato.

–¿Y cuándo se prevé que pueda estar lista la herramienta?

–Nos vamos a reunir la semana que viene con las plataformas y les presentaremos ya una herramienta que estamos ultimando.

–¿Un mercado de telecomunicaciones tan competitivo como el español es beneficioso o perjudicial para los usuarios?

–España tiene un mercado ya suficientemente competitivo, se constata en los precios. Por eso para nosotros es fundamental que las empresas sean fuertes y con capacidad de inversión.

Las telecos, en el punto de mira

–¿Por ejemplo, con la fusión de Orange y MásMóvil?

–Efectivamente, así es.

–Precisamente en el nuevo MasOrange se prevén cifras de despidos incluso superiores al ERE de casi 1.200 personas de Vodafone España. ¿El Gobierno podría haber limitado los despidos para autorizar la fusión?

–Existen algunas referencias sobre compromisos de empleo y siempre hay que lamentar posibles ajustes. Esto es un proceso negociador entre partes y veremos cómo termina.

–¿Pero entonces no se podría haber impuesto un mantenimiento mínimo del empleo?

–Es que esto es muy complicado porque después hay procesos negociadores internos y es muy difícil definirlo a priori.