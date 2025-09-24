Los consumidores pagan 1.132 euros más de media al año por elegir el súper más caro

Comprar en un supermercado u en otro puede marcar la diferencia del ahorro a final de año en la cesta de la compra. Así lo ... evidencia un informe de la OCU, que la organización elabora anualmente, y que apunta a que la diferencia de precios entre la cadena más cara y la más barata puede alcanzar los 1.132 euros al año.

Todo en un contexto en el que el incremento medio anual de los productos que componen la 'cesta OCU' (básicos en la compra) ha sido del 2,5%. Se trata del menor repunte de los últimos cuatro años, pero sus componentes reflejan un encarecimiento en todos los supermercados analizados aunque, también aquí, las alzas van 'por barrios'.

Es un hecho que el ahorro no es uniforme, hay grandes diferencias entre ciudades, debidas principalmente a la diversidad y amplitud de la oferta comercial, y no tanto por la existencia de un nivel de precios diferente entre ellas.

De nuevo, la mayor diferencia de precios entre el establecimiento más caro y el más barato se produce en Madrid y llega hasta los 4.270 euros. A continuación, se sitúan localidades cercanas como Alcobendas y Majadahonda con 3.959 euros, y Pozuelo de Alarcón con 3.714 euros. A una distancia mucho mayor se encuentra Las Palmas de Gran Canaria con 2.156 euros, León 1.984 euros, Gijón 1.956 euros y Vigo con 1.901 euros. Por el contrario, en otras ciudades la situación es totalmente distinta, apenas hay diferencias entre los precios de los distintos establecimientos. Solo es posible ahorrar 273 euros en Ponferrada, 262 euros en Ciudad Real, 256 euros en Lepe y 242 euros en Roquetas de Mar.

La encuesta de Supermercados de OCU pone en evidencia una vez más las grandes diferencias de precios entre establecimientos. Los Hipermercados Alcampo del centro comercial de Bonaire, a las afueras de Valencia, en Aldaia, y el Alcampo de Coia en Vigo son los establecimientos más baratos a nivel nacional. Los supermercados Sánchez Romero de Arturo Soria y del Paseo de la Castellana en Madrid son los más caros. Por cadenas, las más baratas son, Supermercados Dani, Alcampo, Tifer y Family Cash. Las cadenas más caras son, Sorli Discau, Supercor y Sánchez Romero.

De la misma forma, también hay grandes diferencias por ciudades, las más baratas son Sanlúcar de Barrameda y Torrent. Cerdanyola del Vallès y Castelldefels son las más caras. La Comunidad Valenciana es la Comunidad Autónoma más barata, seguida de Murcia, Galicia, Extremadura y Andalucía, mientras Baleares, Cataluña y País Vasco, son las más caras.