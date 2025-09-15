HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 14 de septiembre, en Extremadura?
El interior de un centro de datos de Google. EFE

El colapso de la red pone en riesgo 58.000 millones de euros de inversión en centros de datos

Madrid y Barcelona lideran este negocio pero las trabas administrativas y el desafío energético amenazan un sector estratégico para España

José A. González
Cristina Cándido

José A. González y Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:08

España se ha convertido en el destino de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Microsoft, Google,Oracle, IBM, Meta y Kyndryl, entre otras, han 'anclado' ... su nube en suelo nacional. Estas compañías hiperescalares -así se denominan en el argot del sector- han elegido la Península Ibérica para establecer sus fuertes para dar vida a la inteligencia artificial y demás servicios 'cloud'. La situación estratégica del país, el bajo coste del metro cuadrado industrial y un mix energético 'verde' son la carta de presentación atractiva para estos gigantes. Sin embargo, esta carta de presentación se esta volviendo en contra de España.

