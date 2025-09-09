HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Torre de red eléctrica en Bilbao efe

Colapso en la red: el 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad está saturado

Este cuello de botella se ha traducido en una pérdida de inversiones de 60.000 millones por no poder atenderse las peticiones de conexión de la industria electrointensiva y los centros de datos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:01

El 83,4% de las redes está completamente saturado en España. Esta es la fotografía que arroja el mapa de la capacidad disponible en esta ... infraestructura y que ha revelado este martes Aelec, la patronal que representa los intereses de Iberdrola y Endesa entre otras compañías, a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que se traduce en un embotellamiento sin precedentes «que impide conectar nueva demanda en esos nudos», ha informado la asociación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  2. 2 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  3. 3 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  4. 4 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  5. 5 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  6. 6

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  7. 7 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  8. 8 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras
  9. 9

    Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos
  10. 10

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Colapso en la red: el 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad está saturado

Colapso en la red: el 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad está saturado