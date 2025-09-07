El 'clic' que salva el comercio de barrio

A los españoles les cuesta cada vez más bajar a la tienda del barrio a hacer la compra. Las grandes superficies dieron un mordisco importante ... a su negocio y la irrupción del comercio electrónico se llevó a numerosos clientes más. Tan solo uno de cada cuatro —según datos del Observatorio Cetelem— acude a la 'tienda de toda la vida'. En los últimos años, sin embargo, esto ha cambiado. Y lo ha hecho, paradójicamente, gracias a la venta online.

En España el sector de la logística mueve más de tres millones de paquetes al día gracias a la comodidad de un clic: desde una camiseta hasta un móvil y, cada vez con más frecuencia, artículos para el hogar o incluso tornillos y destornilladores. Esa facilidad de compra contrasta con la frustración que provoca no estar en casa cuando llega el repartidor. Así, el Goliat de las tiendas de barrio se ha convertido en su inesperado aliado: muchos de estos comercios funcionan ahora como puntos de recogida.

En las puertas de estos locales, junto al cartel de abierto o cerrado, se exhibe también una pegatina que los identifica como destino final de mercancías. España cuenta ya con decenas de miles de estos 'almacenes' temporales: Amazon acumula 20.000 e InPost, 12.000, según ha podido saber este periódico. Van desde taquillas automatizadas hasta panaderías o papelerías reconvertidas en puntos de recogida.

0,3 y 1,5 euros es la horquilla que reciben por paquete los comercios que se convierten en punto de recogida.

Así es el negocio de Zoilo en una localidad cercana a Madrid. Entre los libros de la vuelta al cole se apilan paquetes de Amazon. «Viene gente constantemente a recoger paquetes, casi más que a comprar cosas de la papelería, aunque alguno pica», explica. Este pequeño autónomo conoció esta actividad gracias a un amigo que reparte esta paquetería y, según sus cálculos, recibe de media unos 15 paquetes al día. «Unos días más y otros menos. Se nota cuando llegan las Navidades y el 'Black Friday'», añade entre risas.

Eso supone entre 4,5 y 22,5 euros de ganancia, pues compañías como InPost pagan una horquilla que va desde los 0,30 hasta 1,5 euros por paquete. En el caso de Seur, las comisiones se mueven entre 0,15 y 0,40 euros. Amazon, por su parte, ha declinado dar información. «Es un dinero extra que viene bien cada mes», aclara.

Las compañías como Amazon, InPost o Seur exigen que las tiendas tengan un horario amplio

Más allá de los ingresos —también por devoluciones, aunque en este caso el pago es menor—, muchos coinciden en que estas entregas generan un beneficio adicional. «Si no fuera por ello, no entrarían», subraya Zoilo. Es lo que ha ocurrido en la mercería de Paqui, que ha visto caras nuevas en su local. «Aunque comprar… no compran mucho», reconoce. Este es, precisamente, el reclamo que InPost, Seur o Amazon, entre otras, utilizan para conseguir 'aliados'.

La mayoría de negocios puede sumarse a esta actividad, ya que no requiere una licencia específica. Eso sí, tanto la recepción como la entrega de paquetes deben ajustarse a la normativa municipal sobre distribución urbana de mercancías y a los horarios fijados para ello. Cada comercio debe aceptar también las condiciones que marcan las empresas de reparto.

Negocio rentable

En el caso de Amazon, no cualquier tienda puede convertirse en punto de recogida. Para formar parte del programa Counter, el comercio debe integrarse primero en la red de alguno de los agregadores con los que colabora la compañía y, una vez dentro, solicitar la adhesión. A partir de ahí, la tecnológica evalúa variables como los horarios de apertura, el número de puntos de recogida ya existentes en la zona o la distancia entre ellos.

Gracias a la paquetería del 'ecommerce' gente que no acudiría a estos establecimientos entra

Con Seur, los criterios también son exigentes. El local ha de estar en una zona de tránsito, tanto peatonal como de vehículos; contar con escaparate y espacio de almacenaje suficiente; desarrollar una actividad considerada «compatible» con la entrega de paquetería; y abrir un mínimo de 40 horas semanales, con preferencia para aquellos que trabajan también sábados y domingos.

El modelo de recogida en puntos ha transformado la llamada 'última milla', al reducir prácticamente a cero las entregas fallidas. Además, al concentrar envíos se abaratan los costes logísticos y el precio final resulta más accesible, lo que disminuye el abandono del carrito en las compras online. En muchos casos, recoger un paquete en un establecimiento no supone gasto alguno, mientras que recibirlo en casa implica un recargo adicional. A ello se suma la vertiente medioambiental: esta operativa simplifica los procesos que más energía consumen y ayuda a reducir la huella de carbono al limitar los desplazamientos individuales.

El Goliat que llegó con los Amazon o AliExpress ahora es un aliado que llena, aunque sea brevemente, las tiendas. Como dice Zoilo: «Algo es algo».