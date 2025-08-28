HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Al menos 14 muertos y 50 heridos en un ataque masivo contra Kiev que daña un edificio de la UE
EP

Los carburantes marcan nuevos mínimos del verano a las puertas de la operación retorno

El precio del litro de diésel acumula un descenso del 2% en agosto y el de la gasolina un 1%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:00

A pocos días de que se produzcan miles de desplazamientos en el último fin de semana de agosto, los repostajes de este éxodo vacacional han ... mantenido la tendencia de prácticamente todo el mes hasta marcar nuevo mínimos de los últimos tres meses. El precio medio de los carburantes en España se ha mantenido a la baja en la última semana, cuando el litro de gasolina y, sobre todo, el de diésel, se han abaratado un 0,1% y un 0,5% respectivamente, a las puertas de la operación retorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  3. 3 El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada
  4. 4 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas
  5. 5 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7 Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro
  8. 8

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  9. 9 Nuevos cortes de tráfico en la A-5 derivan a los coches por la avenida de Elvas desde este jueves
  10. 10 El Cupón Diario de la ONCE deja un premio de 210.000 euros en Don Benito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los carburantes marcan nuevos mínimos del verano a las puertas de la operación retorno

Los carburantes marcan nuevos mínimos del verano a las puertas de la operación retorno