HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cinco compañías fueron multadas en 2024 EFE

Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

La Comisión Europea considera que la norma española restringe la libertad de fijación de precios, pero asociaciones de consumidores critican «la fuerza de la industria» para imponer su posición

Edurne Martínez
Olatz Hernández

Edurne Martínez y Olatz Hernández

Madrid | Bruselas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:42

Comenta

Golpe a la medida tomada recientemente por el Ministerio de Consumo a las aerolíneas 'low cost' que cobran por el equipaje de cabina, entre otras ... cuestiones que los pasajeros deben pagar extra. La Comisión Europea anunció este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  2. 2 La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
  3. 3

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  4. 4 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  5. 5 La Junta mantiene sin cambio su oferta de subida salarial en 80 euros pese a la protesta docente
  6. 6 Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 42%
  7. 7 Detenidos en Cáceres un hombre por posible violencia de género y una mujer por tentativa de homicidio tras una pelea
  8. 8 Sí le querían
  9. 9 Una casa de diseño de Cáceres, el escenario perfecto para una velada única con sabor a Atrio: «Superó las expectativas»
  10. 10 La nueva Facultad de Medicina de Badajoz llevará el nombre de Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano