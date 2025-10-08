Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

Golpe a la medida tomada recientemente por el Ministerio de Consumo a las aerolíneas 'low cost' que cobran por el equipaje de cabina, entre otras ... cuestiones que los pasajeros deben pagar extra. La Comisión Europea anunció este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.

Bruselas considera que el Gobierno español está restringiendo con esta medida la libertad de las empresas para fijar precios, tal y como denunciaban las propias aerolíneas. Por ello, la Comisión da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.

A partir de este momento se establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias. Si no se resuelve el conflicto, la Comisión Europea puede pasar a una segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Pero el Ministerio de Consumo no va a dar su brazo a torcer fácilmente. En un comunicado remitido nada más conocer la apertura del expediente, el gabinete liderado por Pablo Bustinduy afirma que las sanciones a las aerolíneas «tienen argumentación jurídica». Desde Consumo argumentan que cada año se abren una media de 30 expedientes de este tipo. De hecho, aseguran que España tiene abiertos 94 en la actualidad, uno de ellos por la opa de BBVA a Sabadell, ya que la Comisión Europea detectó que podría incumplirse la normativa bancaria de la UE, por lo que tienen confianza en que se resuelva rápidamente este asunto.

Fue hace ahora un año (noviembre de 2024) cuando el Ministerio de Consumo decidió multar a Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea por prácticas abusivas, tales como el cobro por estas maletas o por reservar asientos contiguos para personas dependientes. La cuantía total de las sanciones ascendía a 179 millones de euros repartido entre las aerolíneas dependiendo de sus ventas y cuotade mercado, por lo que la peor parte correspondía a Ryanair.

La «presión» de la industria «menoscaba» a los consumidores

Desde la asociación de consumidores Asufin tacharon de «muy preocupante» la decisión de Bruselas porque aunque también recuerdan que abrir este tipo de procedimientos es «un trámite habitual», éste es «especialmente llamativo porque parece estar inducido por la presión de la industria, algo que distorsiona gravemente la labor de protección de los derechos de los consumidores». De hecho, recuerdan que tanto el Parlamento Europeo como las organizaciones de consumidores se han opuesto a la posibilidad de que las 'low cost' sigan cobrando por el equipaje de mano.

Además, desde Asufin critican que se ha abierto este expediente «con una urgencia inusual», con el objetivo de «evitar que otros países que están estudiando estas prácticas abusivas sigan la senda de España», y consideran que esto se debe a la presión que están haciendo dichas compañías en Eruopa para parar esta situación.