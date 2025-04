Bruselas exige a España que apruebe la tasa al diésel para el quinto pago de los fondos europeos

Olatz Hernández Martes, 21 de enero 2025, 18:35 Comenta Compartir

El Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) ha aprobado este martes las modificaciones del plan de recuperación español que ... permitirá a España desbloquear 25.000 millones de euros en ayudas europeas, como parte del quinto pago de los fondos Next Generation. La adenda –presentada en diciembre– incluye el impuesto al diésel como uno de los requisitos para que el país reciba este quinto desembolso, un hito que deberá cumplir en un plazo de dos meses, cuando la Comisión Europea dará su valoración definitiva del cumplimiento de los objetivos pactados por parte de España. Si no, el país podría recibir un pago parcial, algo que ya ocurrió en el cuarto pago de los fondos Next.

La medida sobre el gravamen del diésel enfrenta a los socios de Gobierno, ya que Podemos ha advertido de que sólo apoyará la medida si se crea un gravamen permanente a las compañías energéticas, algo que rechazan PNV y Junts. A pesar de encontrarse en esta encrucijada, este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado optimista y ha asegurado 1ue el Gobierno «está trabajando» para que el impuesto al diésel esté aprobado «lo antes posible» y a destacado que la medida llegará «a tiempo». El hito que incluye el nuevo gravamen al diésel exige al Gobierno llevar a cabo reformas en «ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital», que incluirán –entre otras medidas– «la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo». El anexo al plan sirve, además, para adelantar 55 hitos ya cumplidos por España, recogiendo un total de 84 objetivos, que darán acceso al país a 25.000 millones de euros, de los cuales cerca de 9.000 millones son subvenciones y otros 16.000 millones, préstamos. Entre las exigencias de Bruselas también se encuentra que la reforma fiscal española suponga un aumento en la recaudación permanente de al menos el 0,3% del PIB, que asciende a unos 4.500 millones de euros. Si los equipos técnicos de la Comisión detectan deficiencias en alguna de las reformas, afectaría al desembolso que recibirá España. Luz verde al plan de ajuste Los ministros de Finanzas europeos han dado también ayer luz verde al plan de ajuste fiscal español, que tiene como objetivo lograr «unas finanzas públicas saneadas» y lograr un crecimiento sostenible, llevando a cabo «reformas e inversiones», evitando un déficit público excesivo. Con esta decisión, la UE da un espaldarazo a la senda española de reducción del déficit y la deuda pública.

