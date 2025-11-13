HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del Banco de España en Madrid. O. Chamorro

El Banco de España descarta la burbuja pero reconoce el «gran problema» de acceso a la vivienda

El supervisor está analizando si establecer límites de concesión de hipotecas como en otros países europeos aunque cree que la crisis habitacional es por falta de oferta

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:03

Comenta

Los elevados precios están dificultando el acceso a la vivienda en toda España, pero la causa fundamental de la crisis habitacional que se vive en nuestro país ... tiene que ver con la falta de pisos. El Banco de España vuelve a poner el foco en el déficit de vivienda y en su informe de Estabilidad Financiera publicado este jueves incluye varias referencias a ello, aunque concluye que «no estamos viviendo un momento de burbuja inmobiliaria como la de 2008».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  3. 3 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  4. 4

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  5. 5 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  6. 6 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  7. 7 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  8. 8 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa
  9. 9 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  10. 10 Un quinto premio del 95 pendiente de cobro y enmarcado en un mercadillo... así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Banco de España descarta la burbuja pero reconoce el «gran problema» de acceso a la vivienda

El Banco de España descarta la burbuja pero reconoce el «gran problema» de acceso a la vivienda