Tensión con el Gobierno por una herencia envenenada: el día que Goirigolzarri amagó con dejar Bankia

El golpe de las preferentes, el gran engaño financiero

Además de la salida a Bolsa y los desahucios, la otra gran batalla judicial que golpeó a Bankia fue la de las preferentes. Hubo miles de afectados que perdieron buena parte de sus ahorros con estos productos comercializados con prácticas más que cuestionables en las sucursales de las cajas de ahorro que conformaron la entidad que, consciente del hartazgo de sus clientes, intentó apoyarse en Bruselas para buscar una solución. Según se narra en el libro 'Bankia desde dentro', Goirigolzarri había acudido a reunirse con el entonces presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. Pero se quedó encerrado en un ascensor de la sede del organismo y eso hizo que finalmente se viese con Peter Praet, economista jefe del supervisor.

En esa cita, las intenciones de Europa quedaron claras. No había ninguna intención de evitar el agravio a los preferentistas. El economista lo dejó claro con una sola frase: «Menos mal que vienes tú porque no entiendo la posición del gobernador» (en referencia a José María Linde, por entonces al frente del Banco de España, que siempre defendió dar un valor a las preferentes). «Seguro que tú compartes que las preferentes no valen nada, que los preferentistas tienen que perder todo lo invertido para reducir la aportación de dinero público», reproduce el texto.

Negociaciones con Bruselas

Con ese telón de fondo, Goirigolzarri presentó varias opciones a Bruselas para resarcir a los afectados. Pero el 'no' por respuesta era una constante. Finalmente, y ante el aluvión de reclamaciones y sentencias favorables a los clientes, se impuso un sistema de arbitraje para resarcir a los afectados. Fue uno de los momentos más difíciles para la entidad, con protestas a las puertas de las sedes, las oficinas y en cada acto público de Goirigolzarri. Según documenta el libro, muchas de ellas fueron alentadas por los despachos de abogados que se convirtieron en una auténtica pesadilla para Bankia. Y que, por otro lado, también vieron un verdadero filón para su negocio en el sufrimiento de los clientes.