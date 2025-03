Solo el 14% de las hipotecas se firman para una primera vivienda y el 56% para invertir

La imparable subida de los precios de la vivienda ha provocado un giro en la estrategia de aquellos que cuentan con el capital suficiente para ... acceder a ella y que ahora ven en el ladrillo una gran oportunidad de inversión, por encima de los que piensan en el inmueble como vivienda habitual.

Es más, empieza a dejarse notar una firme tendencia en la que la financiación a través del crédito hipotecario crece a un ritmo mayor para los que tienen como finalidad invertir que para el resto. Así lo refleja el último barómetro del sector elaborado por Asufin, con una notable subida en el porcentaje de usuarios financieros que toman la decisión de hipotecarse como inversión. En concreto, han pasado del 51% al 56% este año.

La brecha se amplía para quienes se hipotecan para comprar su primera casa, que pasan del 16% al 14%. «Esta idea se reitera en las razones que mueven la contratación de las hipotecas entre las que, de nuevo, destaca la de considerar el inmueble una buena oportunidad de inversiónen el 64% de los casos, 5 puntos porcentuales superior al año pasado. Sin embargo, ha experimentado una notable bajada el porcentaje de quienes piensan que se encuentran mejores precios en estos momentos, del 9% al 21%, este año», apuntan desde la asociación.

Los expertos indican que los datos vienen a confirmar el problema de oferta existente, «en tanto que muchos compradores que la necesitan no pueden acceder, lo que tensiona los precios con un parque de vivienda a la venta muy limitado». En paralelo, parte de la vivienda que se adquiere como inversión no sale al mercado, «o lo hace para usos no habitacionales, como vivienda turística o de alquiler a corto plazo», indican.

Esta dualidad también queda reflejada en que a seis de cada 10 consumidores les gustaría pedir una hipoteca, pero no pueden hacerlo porque las circunstancias económicas no se lo permiten por los elevados precios de la vivienda y lo salarios insuficientes para hacer frente a las cuotas.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el hecho de no hipotecarse no implica no poder acceder a una vivienda. Es más, pese a la abrupta subida de precios de los últimos años, las operaciones de compraventa han retomado el pulso y en 2024 se cerraron 641.919 operaciones, según las estadísticas del INE. Fue el segundo mejor año desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

Hay varios motivos que explican esta situación. Pero uno de ellos es el incremento de las casas que se compran a 'tocateja', es decir, sin solicitar una hipoteca. Según los datos de los notarios, el 47% de las transacciones se cerraron el pasado año con financiación hipotecaria, con lo que el 53% se realizó de forma directa, sin préstamos de por medio.

Bancos poco generosos

Por lo que respecta a los precios, los datos recabados en el estudio demuestran que la bajada aplicada a las hipotecas dista de la que han experimentado los tipos de interés en este periodo. Si el año pasado el coste medio de las hipotecas se había elevado ligeramente un 0,12% hasta el 4,65%, este año se produce un importante descenso hasta el 3,95%, un 0,70% este año. La bajada del Euribor estos últimos 12 meses ha sido del 1,08%.

Las hipotecas sin vinculaciones bajan menos que las hipotecas con vinculaciones, un 0,66% este año, lo que refleja un mayor interés de los bancos por atraer a sus clientes con ofertas que conlleven la contratación de otros productos.