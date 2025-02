Los sindicatos de banca aprietan a la patronal pese a mejorar la subida salarial al 11%

Nueva reunión sin acuerdo entre la Asociación Española de Banca (AEB) y los sindicatos para actualizar el convenio colectivo del sector, que volverán a reunirse ... el próximo 20 de mayo para intentar el acuerdo que sí se ha alcanzado ya en cajas de ahorro y cooperativas de crédito.

Los representantes de los trabajadores sí reconocen cierto acercamiento con la banca, después de que «por primera vez y después de varias mesas de negociación», la patronal haya ofrecido una posibilidad para no compensar y absorber parte de la subida salarial propuesta, un punto clave para los sindicatos y que hasta hace poco parecía una línea roja para la AEB.

En concreto, la patronal ha mejorado su propuesta de subida salarial del 10,8% al 11% en cuatro años, una cifra que está en línea con el acuerdo alcanzado por las cajas, aunque en su caso el periodo es de tres años, distribuido en un 5% este ejercicio, un 3% en 2025 y otro 3% en 2026, además de un pago adicional de 1.000 euros y una cláusula de revisión salarial.

Con este apoyo para presionar como as bajo la manga, los sindicatos apuntan a que la subida propuesta por la AEB llegaría además con un importe garantizado sin definir y solo el primer año. «Desde nuestro punto de vista empezar a hablar el mismo idioma no deja de ser un pequeño avance, porque el diálogo no siempre es sinónimo de acuerdo. Hasta que la patronal no aclare qué parte de esa subida salarial está garantizada no podremos decir que esta propuesta es realmente un avance», indican desde UGT.

En todo caso, valoran que la AEB esté dispuesta a no compensar ni absorber «pequeñas cantidades», al considerar clave que «las personas trabajadoras del sector perciban una subida salarial real. Por eso, insisten en que las posturas aún están alejadas, emplazando la próxima mesa de negociación al 20 de mayo.