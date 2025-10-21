HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de BBVA, Josep Oliu, durante el foro World in Progress. Efe

Josep Oliu: «En los últimos días estábamos convencidos de que iba a haber una segunda opa»

El presidente del Sabadell elude hablar del futuro del consejero David Martínez, que acudió a la oferta de BBVA, y confirma que cerrará la alianza pendiente con la compañía de pagos Nexi

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 21 de octubre 2025, 10:52

Comenta

«Perdimos el tiempo durante tres días en los que estábamos convencidos de que iba a haber una segunda opa que luego no pasó». Con ... esa contundencia se manifestó este martes el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, al analizar el proceso de la oferta fallida de BBVA sobre la entidad, que se saldó con una rotunda derrota para la vasca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  2. 2

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  3. 3

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  4. 4 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  5. 5 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  6. 6

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  7. 7

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  8. 8 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  9. 9 El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros
  10. 10

    Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Josep Oliu: «En los últimos días estábamos convencidos de que iba a haber una segunda opa»

Josep Oliu: «En los últimos días estábamos convencidos de que iba a haber una segunda opa»