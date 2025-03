Guindos critica la ruptura del «pacto de caballeros» para renovar el Banco de España

La renovación de la cúpula del Banco de España ha levantado una fuerte polvareda dentro del sector financiero. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ... Luis de Guindos, lamentó este lunes que el Gobierno haya decidido de forma unilateral el nombramiento del nuevo gobernador, rompiendo la tradición de consensuar la decisión con el principal partido de la oposición.

Sin entrar a valorar la idoneidad del ya ex ministro José Luis Escrivá para el cargo, Guindos indicó que «existía un pacto no escrito que era bueno para la sociedad moderna, un pacto de caballeros que no se ha cumplido y era positivo desde el punto de vista del entramado institucional español».

Cabe recordar que aunque la elección del gobernador corresponde al presidente del Gobierno –que nombra al subgobernador a propuesta de este–, la tradición manda que estas designaciones se acometan mediante un pacto que este año ha sido imposible ante el firme rechazo del PP a la propuesta de Escrivá, advirtiendo de la posible pérdida de independencia del Banco de España con un antiguo miembro del Ejecutivo en el cargo.

Desde el sector bancario mantienen la calma y los primeros espadas de las entidades confían en mantener la buena sintonía que hasta ahora se había dado con el anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos. «No puedo opinar de una decisión política, pero el currículum y la profesionalidad -en referencia a Escrivá- está fuera de toda duda», indicaban ayer desde BBVA durante un encuentro financiero organizado por El Economista.

«Creo que Escrivá y Soledad Nuñez -la recién nombrada subgobernadora- son perfectamente capaces de desempeñar las responsabilidades que tienen en sus nuevas funciones», coinciden desde Bankinter, matizando que «la independencia se demuestra con hechos».

En todo caso, Guindos destacó la buena evolución de la economía española, con una previsión de crecimiento del 2,5% para este año que supera con creces a otros países de la zona euro. Sin embargo, recordó que el crecimiento del PIB «no es lo mismo» que el PIB per cápita. «El consumo y la inversión son dos variables que no se han recuperado, y será imprescindible una consolidación para rebajar la ratio de deuda sobre PIB», expresó.

El vicepresidente del BCE también aprovechó su intervención en un foro financiero celebrado en Madrid para dar otro tirón de orejas al Gobierno, recordando que el impuesto extraordinario a la banca, que el Ejecutivo quiere convertir en permanente, debería acoplarse al nuevo escenario de tipos de interés a la baja. «El impuesto no debería afectar ni a la concesión de crédito ni a la solvencia de las entidades», advirtió.

El organismo monetario ha sido bastante crítico con esta nueva figura adoptada para gravar los beneficios que las entidades han logrado a costa del reciente ciclo de subidas de los tipos de interés, con diferentes propuestas como que esa tasa se destinase a reforzar la solvencia del sector. Una idea compartida desde el Banco de España cuando Hernández de Cos era gobernador.

Habrá que esperar para comprobar si la nueva cúpula del organismo emite alguna recomendación en este sentido, con Escrivá -presente en el consejo de ministros que formuló el gravamen- ya al frente del supervisor.