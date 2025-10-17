HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

REUTERS

Bruselas mantiene abierto el procedimiento de infracción a España por su intervención en la opa del BBVA al Sabadell

La Comisión Europea sostiene que ciertas disposiciones de la ley española obstaculiza este tipo de operaciones y que vulneran la ley europea

Olatz Hernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:11

La Comisión Europea ha anunciado este viernes que mantendrá abierto el procedimiento de infracción contra España, que inició al considerar que el Gobierno se habría ... extralimitado al imponer más condiciones a la operación del BBVA sobre el Banco Sabadell, como fijar plazo mínimo de tres años para la fusión de las dos entidades. El Ejecutivo comunitario mantendrá la investigación a pesar de la opa fallida, al considerar que el país ha vulnerado tres normativas europeas: la legislación relativa al Mecanismo Único de Supervisión, la directiva de Requisitos de Capital y las disposiciones del Tratado de la Unión Europea (UE) sobre la libre circulación de capitales y de establecimiento.

