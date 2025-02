La banca digiere la caída de tipos y acelera el recorte en la remuneración de los depósitos

La competencia se acelera en medio de la opa de BBVA a Sabadell

«A río revuelto, ganancia de pescadores». Estas palabras pronunciadas el pasado julio por el consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, reflejan el interés de las grandes entidades por captar clientes en pleno proceso de opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Aunque públicamente no lo reconocen, en los corrillos financieros se descuenta que todos buscan negocio en los huecos que pueda dejar la operación. «Estos movimientos se notan más cuando se produce la fusión, cuando llegan los momentos más complicados derivados de la integración tecnológica, etc.», explican desde Bankinter. No obstante, el 'robo' de clientes no es nuevo para un sector acostumbrado a mover ficha cuando alguien lo hace primero.

De momento, tanto BBVA como Sabadell no ceden terreno. Según sus informes financieros del tercer trimestre, Sabadell cerró con 42.000 millones de euros de crédito a pymes y grandes empresas, un 3% más en lo que va de año –y un 1,3% en términos interanuales– en uno de los segmentos más disputados ahora mismo en este sector. El banco vasco, por su parte, también crece en pymes y empresas medianas en más de un 5% en España.

«Nuestra obligación es ser competitivos y crecer», indican desde otra entidad que, no obstante, matiza que no se trata de una actitud beligerante, en el sentido de que exista una orden de ir a 'cazar' al cliente descontento. «Todos queremos ganar cuota de mercado», explican.